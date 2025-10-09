Venerdì 10 al circolo Sorms le “Poesie sparse” di Ubaldo Bitossi: un omaggio alla madre e a Mauro Checchi

SIGNA – “Poesie sparse”: è questo il titolo del nuovo libro di Ubaldo Bitossi, per Masso delle Fate Edizioni, che sarà presentato domani, venerdì 10 ottobre, alle 21.15 al circolo Sorms a San Mauro. Medico anestesista presso l’Azienda Ospedaliera di Careggi, Bitossi ha iniziato a pubblicare nel 1992. Questa volta, come scrive Monica Affortunati nella prefazione, “la poesia è andata oltre il tempo”. La sezione conclusiva del libro, infatti, intitolata “Partenza”, vuole essere “un diario poetico degli ultimi giorni accanto alla mamma in fin di vita. Non ho memoria – scrive ancora Affortunati – che sia mai stata fatta una operazione poetica del genere. Sono pagine così commoventi e toccanti, per le quali non possiamo non ringraziare Bitossi, è come se lui esprimesse qualcosa anche di noi destinati a fare (o ad aver già fatto) questa triste esperienza”. Una serata insomma “intrisa” di ricordi, con la scelta della Sorms di piazza Ciampi fatta non a caso dal momento che è anche un omaggio a Mauro Checchi, scomparso pochi anni fa, che qui era di casa e che qui ha vissuto tante delle sue passioni, dalla politica al volontariato. Ad accompagnarlo in questo viaggio, il nostro collega Pier Francesco Nesti, Paolo Vannini, anche lui giornalista di lunga data, entrambi originari di San Mauro come lo stesso Bitossi, e Veronica Boldi per la casa editrice. Insieme a loro la stessa Monica Affortunati e il maestro Massimo Barsotti che eseguirà al pianoforte alcuni brani musicali tratti dal melodramma italiano.