Venerdì 28 a Spazio Reale “Maledetti toscani” per Cure2Children

CAMPI BISENZIO – Quando musica e spettacolo “fanno rima” con solidarietà. O viceversa. Poco importa. Quello che conta è l’obiettivo che si intende prefissare dalla loro unione. Ne è un’ulteriore dimostrazione la serata in programma venerdì 28 aprile (con inizio alle 21) a Spazio Reale. Uno spettacolo nato da un’idea di Beppe Dati, “Maledetti toscani”, e che consente di salire sul palco a tanti artisti di casa nostra. Una splendida reunion di artisti e amici in questo caso a favore di Cure2Children. In che modo? Come scrive lo stesso Beppe Dati sul sito Internet di Cure2Children, “sono ancora tante le canzoni che ho nel cassetto, canzoni scritte per qualche cantante di “serie A” che al momento pareva averne bisogno, canzoni scritte anche insieme ad alcuni amici e dunque scritte soprattutto per il piacere di scriverle. Sono canzoni che amo particolarmente, teneramente, proprio perché nessuno le ha adottate e sono rimaste insieme alle altre nell’Orfanotrofio della Musica. Per questo ho pensato di mettere a disposizione queste canzoni per Cure2Children e donarle a undici giovani interpreti che stimo particolarmente e con i quali in questi anni ho realizzato tanti eventi. Il nome della band? Non poteva essere che questo: Gli Sban-Dati. “Maledetti toscani” è invece il titolo dato a questo progetto, ripensando all’inferno vissuto nelle sale d’attesa della musica. Ricorda un libro di Malaparte, ma che è usato da noi in modo ironico e provocatorio perché toscani lo siamo tutti ma sotto sotto ci sentiamo anche un po’ maledetti”. Dalle 19, inoltre, si potrà cenare a buffet all’interno di “Acero rosso”, il ristorante di Spazio Reale, per poi assistere allo spettacolo. Info e prenotazioni (solo WhatsApp) al numero di telefono 3351990777 o all’indirizzo e-mail info@cure2children.org.