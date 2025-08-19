Venerdì 5 e sabato 6 torna la Festa medievale in Castello

SIGNA – Venerdì 5 e sabato 6 settembre tornerà ad animare le strade, le piazze, le corti e i vicoli dell’antico borgo di Signa la Festa medievale in Castello, giunta alla sua ventottesima edizione. Anche quest’anno, dall’apertura, alle 19, fino alla conclusione dei festeggiamenti in tarda serata, alle 24, sarà possibile assistere al passaggio di personaggi con il costume dell’epoca e ammirare rappresentazioni teatrali, lasciarsi emozionare da musiche e balli medievali, farsi trascinare dalle performance di artisti di strada e trampolieri (guarda qualche immagine dei protagonisti del 2024 su https://www.prolocosigna.it/festa-medievale-nel-castello…/ ). In particolare, sarà possibile assistere alla sfilata del prestigioso corteo storico di Signa e alle esibizioni degli arcieri per il Palio. A tutto questo si aggiungono giochi d’abilità e di destrezza d’ispirazione medievale. I visitatori potranno ammirare inoltre la fedele ricostruzione storica di alcuni antichi mestieri ormai dimenticati e degustare, come nelle taverne e nelle osterie medievali, le pietanze e le bevande di cui facevano uso gli antichi abitanti di Signa, alcune delle quali ormai dimenticate o desuete. Ingresso libero e gratuito per tutti.