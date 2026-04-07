Vera Gheno e il nuovo spettacolo “Nessunə è normale” tra linguaggio, identità e società contemporanea

Sarà la sociolinguista e autrice Vera Gheno la protagonista del nuovo spettacolo “Nessunə è normale”, monologo tratto dall’omonimo libro edito da Utet Libri (2025), in scena giovedì 9 aprile alle 21 al Teatrodante Carlo Monni. Lo spettacolo, che vede l’accompagnamento del duo di musicisti Claudio Bianchi e Francesca Cavicchi, è un racconto che prende avvio da una frase […]

Sarà la sociolinguista e autrice Vera Gheno la protagonista del nuovo spettacolo “Nessunə è normale”, monologo tratto dall’omonimo libro edito da Utet Libri (2025), in scena giovedì 9 aprile alle 21 al Teatrodante Carlo Monni. Lo spettacolo, che vede l’accompagnamento del duo di musicisti Claudio Bianchi e Francesca Cavicchi, è un racconto che prende avvio da una frase tanto diffusa quanto significativa, “Tu non sei normale”, per svilupparsi in una narrazione lucida e coinvolgente, capace di mettere in discussione uno dei concetti più radicati nel linguaggio e nella società contemporanea. Dai modelli estetici imposti dai media alle contraddizioni del discorso pubblico, emerge una realtà in cui la norma si rivela spesso uno strumento di potere, capace di includere o escludere. In questo contesto, “Nessunə è normale” diventa un invito a riconoscere e valorizzare le differenze, restituendo complessità a ciò che troppo spesso viene semplificato. Per l’occasione, alle 18.30 Vera Gheno presenterà il libro omonimo con il vicesindaco di Campi Bisenzio, Federica Petti, nel foyer del teatro.

In scena, Vera Gheno costruisce un percorso che alterna analisi e racconto, mostrando come il termine “normale” sia spesso utilizzato come parametro implicito per definire ciò che è accettabile. Ma cosa significa davvero conformarsi? E soprattutto, chi stabilisce la norma? Attraverso esempi, riflessioni e osservazioni tratte dall’attualità, il monologo smonta la natura circolare e arbitraria di questa parola, rivelandone le implicazioni culturali e sociali. Il racconto si sviluppa così come un’indagine sul presente, in cui il concetto di normalità appare sempre più sfuggente in una società frammentata e attraversata da identità plurali. Sociolinguista e traduttrice dall’ungherese, Vera Gheno ha collaborato per vent’anni con l’Accademia della Crusca e attualmente è ricercatrice all’Università degli Studi di Firenze. Autrice di numerose pubblicazioni, è alla sua diciassettesima monografia e conduce il podcast “Amare Parole” per Il Post. La sua attività si concentra sui temi della comunicazione digitale e delle questioni di genere, diversità, equità e inclusione in un’ottica intersezionale. Per informazioni: 055 8940864 – WhatsApp 346 3038170 – biglietteria@teatrodante.it.