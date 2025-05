Vernio: ogni domenica attivo l’Ecofurgone di Alia Multiutility. Dal 1 giugno un nuovo servizio per una raccolta differenziata

VRNIO – Smaltire correttamente rifiuti particolari come olio vegetale esausto, toner e cartucce per stampanti, piccoli elettrodomestici, farmaci scaduti e altri materiali potenzialmente inquinanti è ancora più semplice a Vernio. È, infatti, attivo il nuovo servizio dell’Ecofurgone di Alia Multiutility, promosso in collaborazione con l’amministrazione comunale. Il mezzo attrezzato da domenica 1 giugno sosterà ogni […]

VRNIO – Smaltire correttamente rifiuti particolari come olio vegetale esausto, toner e cartucce per stampanti, piccoli elettrodomestici, farmaci scaduti e altri materiali potenzialmente inquinanti è ancora più semplice a Vernio. È, infatti, attivo il nuovo servizio dell’Ecofurgone di Alia Multiutility, promosso in collaborazione con l’amministrazione comunale. Il mezzo attrezzato da domenica 1 giugno sosterà ogni domenica mattina, dalle 8.30 alle 12.30, in piazza Primo Maggio, offrendo un punto di raccolta gratuito per i cittadini dedicato ai rifiuti che, per dimensioni o tipologia, non possono essere conferiti tramite la raccolta porta a porta. “L’Ecofurgone rappresenta un aiuto concreto che l’amministrazione ha fortemente voluto, – dice l’assessore all’ambiente di Vernio Niccolò Masolini – un presidio fisso settimanale che assicura ai cittadini la possibilità di conferire gratuitamente materiali che non rientrano fra quelli raccolti normalmente dal servizio. È un ulteriore passo avanti verso un modello di economia circolare e sostenibilità ambientale rendendo sempre più accessibile e capillare la raccolta differenziata”.

I cittadini potranno conferire al mezzo, attivo nel periodo estivo in fase sperimentale, olio vegetale esausto, lampade e tubi al neon, vernici in barattolo e bombolette spray, toner e cartucce stampanti, pile e batterie, piccoli elettrodomestici (come radio, cellulari, phon, tostapane, utensili elettrici, frullatori eccetera) e farmaci scaduti. La consegna dei materiali è molto semplice: è sufficiente portare con sé i rifiuti di cui ci si vuole disfare e consegnarli all’addetto del mezzo. Alia ricorda, inoltre, “la possibilità di conferire rifiuti all’Ecocentro di Vaiano, che dista poco più di 10 chilometri, aperto al pubblico ogni lunedì, martedì, mercoledì e venerdì al mattino (8-13), il giovedì nel pomeriggio (14-19) e il sabato, mattina e pomeriggio (8-13/14-19). In questa area, custodita e presidiata, è possibile conferire tra le altre cose anche batterie di auto e moto, grandi elettrodomestici, inerti, ingombranti, legno, pneumatici, tv e monitor, solventi e vernici. Per maggior informazioni e dettagli è possibile consultare Aliapp, la App di Alia scaricabile gratuitamente per sistemi Ios ed Android, il portale aziendale, oppure contattare il Call Center al numero verde 800 888333, gratuito da telefono fisso, oppure ai numeri 0571 1969333, da fisso o mobile, e 199 105105 da mobile (a pagamento in base alle tariffe del singolo gestore di telefonia), dalle 8.30 alle 19.30, dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8.30 alle 14.30.