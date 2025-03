Verso il 31 marzo, la ex Gkn e l’ultimo giorno di procedura della mobilità. L’allarme di Fiom Cgil e Rsu

CAMPI BISENZIO – Il 31 marzo sarà l’ultimo giorno di procedura di mobilità per i lavoratori della ex Gkn di Firenze. “A oggi però né le organizzazioni sindacali, né la Rsu, né i lavoratori hanno notizia dei contenuti del piano concordatario e della bancabilità, identificata dal Tribunale di Firenze, dei soggetti che devono finanziare il […]

CAMPI BISENZIO – Il 31 marzo sarà l’ultimo giorno di procedura di mobilità per i lavoratori della ex Gkn di Firenze. “A oggi però né le organizzazioni sindacali, né la Rsu, né i lavoratori hanno notizia dei contenuti del piano concordatario e della bancabilità, identificata dal Tribunale di Firenze, dei soggetti che devono finanziare il debito prodotto da Qf”: a dirlo sono Stefano Angelini, segretario generale della Fiom Cgil di Firenze, Prato e Pistoia, e la Rsu Fiom Qf. “L’azienda – aggiungono – aveva identificato il 18 marzo come termine ultimo per la presentazione del piano, che risulta depositato, ma non a disposizione dei soggetti che, proprio il 31 marzo, contestualmente alla chiusura della fase amministrativa prevista dalla 223/91, sono convocati al tavolo con Qf in Regione”.

“Non avendo ricevuto alcuna documentazione del credito, – aggiungono – a partire dalle buste paga arretrate dei lavoratori, non siamo in condizioni di affrontare alcun tipo di discussione. Chiediamo quindi alle istituzioni e al Tribunale di intervenire per fare chiarezza rispetto a quello che sta accadendo. Se l’azienda proseguirà senza definire le passività potremmo trovarci il 1 aprile con le lettere di licenziamento senza sapere se il concordato potrà andare avanti, quindi con lavoratori licenziati che non avranno neanche certezza della misura della Naspi, pur dopo avere effettuato passaggi tecnici con i soggetti preposti. Ancora una volta questa azienda si conferma inaffidabile e ci troviamo in una situazione inaudita e inaccettabile: occorre intervenire e fare presto chiarezza. Se il 1 aprile partiranno davvero le lettere di licenziamento adiremo immediatamente a tutte le vie legali per il proseguimento della vertenza”.