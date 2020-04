Vertenza Cavalli. Zambini (PD) “Scelta grave e inaccettabile a danno di lavoratori e territorio”

SESTO FIORENTINO – “La proprietà della Roberto Cavalli congeli qualsiasi scelta e riapra un confronto di merito andando al tavolo di crisi regionale come richiesto dai sindacati” è quanto afferma Lorenzo Zambini, capogruppo PD.

“Quella che è stata annunciata – affermza Zambini – è una scelta drammatica per i lavoratori e per tutto il nostro territorio. Inoltre, dal mio punto di vista è dannosa anche per l’identità e l’immagine aziendale. È gravissimo e inaccettabile annunciare un trasferimento a Milano per tutti i 170 lavoratori senza nessun tipo di confronto con istituzioni, sindacati, senza presentare un piano industriale, una prospettiva. Per di più è sconcertante e lunare annunciare un trasferimento quando l’intero Paese è bloccato in casa in pieno lockdown per emergenza sanitaria”.