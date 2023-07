Vertenza Mondo Convenienza e appalti, domani presidio di protesta Cgil a Firenze

FIRENZE – “No allo sfruttamento, il lavoro non è una merce”: vertenza Mondo Convenienza e ditte degli appalti, domani, giovedì 27 luglio, a Firenze si svolgerà un presidio Cgil-Filcams-Filt davanti alla Prefettura in via Cavour (dalle 9.30 alle 11.30) “per lanciare un appello – si legge in una nota del sindacato – a istituzioni e […]

FIRENZE – “No allo sfruttamento, il lavoro non è una merce”: vertenza Mondo Convenienza e ditte degli appalti, domani, giovedì 27 luglio, a Firenze si svolgerà un presidio Cgil-Filcams-Filt davanti alla Prefettura in via Cavour (dalle 9.30 alle 11.30) “per lanciare un appello – si legge in una nota del sindacato – a istituzioni e controparti. Nell’occasione, sciopero del personale dell’appalto call center. Per la vertenza degli appalti di Mondo Convenienza ancora non si intravede nessuna soluzione, anzi: Mondo Convenienza e Rl2 non si sono nemmeno degnate di presentarsi all’ultimo incontro al tavolo della Regione Toscana. Siamo a fianco dei lavoratori per la corretta applicazione del contratto nazionale, per un salario dignitoso, per la reinternalizzazione del servizio, per il ripristino della legalità. Basta con questa situazione inaccettabile”.