Vertenza Mondo Convenienza: il 27 giugno tavolo in Regione

CAMPI BISENZIO – “Siamo a Campi Bisenzio da 24 giorni e in questo momento c’è il picchetto anche al magazzino di Bologna e anche i lavoratori di Roma sono entrati in sciopero” è quanto afferma Sarah Caudiero coordinatrice provinciale Sì Cobas Prato Firenze ricordando che la martedì 27 giugno si terrà in Regione un tavolo con tutti i soggetti impegnati nella vertenza di Mondo Convenienza: dalla proprietà, all’azienda in appalto, dalle istituzioni come Regione e Comune di Campi Bisenzio, ai sindacati Cgil e Filcams e Sì Cobas. Al centro delle richieste da parte di Sì Cobas la trasformazione da Ccnl da Multiservizi pulizia a quello della logistica. La sera di lunedì 26 giugno si terrà al presidio del magazzino di via Gattinella un’assemblea pubblica con tutti coloro che hanno sostenuto la manifestazione dei lavoratori in questi 24 giorni, mentre domani sera 24 giugno si terrà la proiezione del film “Ciompi” alla presenza della regista. (e.a.)