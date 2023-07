Vertenza Mondo Convenienza: martedì 18 un’assemblea pubblica indetta dai Si Cobas presso la sede di via Gattinella

CAMPI BISENZIO – Un’assemblea pubblica per domani, martedì 18 luglio, alle 19 presso la sede di Mondo Convenienza, in via Gattinella, a Campi Bisenzio. A organizzarla i Si Cobas, a “commentarla” Antonella Bundu e Dmitrij Palagi, consiglieri comunali di Sinistra Progetto Comune a Palazzo Vecchio. “Quanto sta avvenendo a Campi Bisenzio in questi giorni – dicono in una nota – dovrebbe preoccupare molto chiunque abbia a cuore la democrazia e la libertà sindacale. La nostra Costituzione fonda la Repubblica sul lavoro e quindi tutto il sistema istituzionale dovrebbe agire per tutelarne la dignità. C’è uno sciopero portato avanti per diritti minimi, mentre il Comune diventa oggetto di ritorsioni dal sapore padronale. Un contesto da inizio ‘900, in cui le aziende sceglievano di guardare solo ai rapporti di forza, per schiacciare ogni forma di organizzazione di lotta dei lavoratori. Il magazzino di Mondo Convenienza del nostro territorio è uno spazio in cui si sta consumando uno scontro pesante. Si vuole disconoscere l’azione del Si Cobas e qualsiasi tipo di richiesta avanzata dal personale, che denuncia le condizioni di sfruttamento in cui opera. Pensiamo che il sindaco, la giunta e il consiglio comunale di Campi Bisenzio stiano agendo in modo giusto e coraggioso. Per questo rilanciamo l’appello alla partecipazione che sta circolando in queste ore”.