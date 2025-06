Veterani dello sport delle Signe: Alessandra Colzi è l’atleta dell’anno. A Villa Caruso la consegna del riconoscimento

LASTRA A SIGNA/SIGNA – Si è svolta a Villa Caruso Bellosguardo la settima edizione del premio U.N.V.S. Atleta dell’anno, manifestazione nata per premiare e ricordare gesta sportive di atleti, ex atleti e dirigenti del territorio metropolitano: ad aggiudicarsi il premio è stata la neo “bisontina” Alessandra Colzi, che ha ricevuto il riconoscimento dalle mani del sindaco di Lastra a Signa Emanuele Caporaso, del sindaco di Signa Giampiero Fossi, del presidente della sezione U.N.V.S. delle Signe Fabrizio Boni, del delegato del Coni di Firenze Gianni Taccetti e del vicepresidente della Fipav – nonché presidente de Il Bisonte Firenze – Elio Sità. “Alessandra, – si legge nella motivazione ufficiale – pallavolista cresciuta sportivamente nelle palestre di casa nostra, abita a Lastra a Signa, ha giocato in varie società sia in B1 che in A2 in Italia, nel 2024 è risultata la migliore giocatrice della finale di coppa Italia di serie B vinta con la formazione toscana del Castelfranco ed ha disputato il campionato di serie A2: da pochi giorni è approdata in A1 con la formazione fiorentina de Il Bisonte Volley del patron Wanny Di Filippo“. “Ringrazio l’U.N.V.S. Le Signe e tutti gli organizzatori per avere pensato a me per questo prestigioso premio, – ha detto Colzi – la prossima stagione spero di riuscire a sfruttare al meglio questa occasione inaspettata che mi ha dato Il Bisonte: sono davvero contenta di giocare la mia prima stagione in A1 vicino a casa, e da sportiva non mi tirerò sicuramente indietro”. Sono intervenuti alla cerimonia anche il presidente regionale Coni Toscana Simone Cardullo, il consigliere nazionale U.N.V.S. Pierluigi Ficini, il delegato regionale U.N.V.S. Nicola Lofrese, l’assessore allo sport del Comune di Lastra a Signa, Mirio Bogani, e il presidente provinciale ANSMeS, Rauol Ceccuti.

Questi gli altri premi assegnati: il premio atleta nazionale emergente intitolato a Beppe Bonardi va a Paolo Bologna (Boxe Lastra), vincitore del titolo italiano Super Welter. I premi giovani emergenti vanno invece a Sofia Berti, campionessa italiana di ginnastica artistica, e Adele Lombardi, campionessa regionale e nazionale di ginnastica ritmica del Centro Ginnastica Lastra a Signa, Martina Cresci, Judoka seconda classificata al Campionato italiano A2 e finalista al Campionato A1 categoria Cadetti Asd Shin Do Kan Judo Lastra a Signa, Folco Baronci. atleta della Società Lega Navale Italiana di Follonica, timoniere nella classe RS 500 regate Italiane e internazionali. Il premio veterano dello sport intitolato a Libero Sarchielli, “per l’impegno e la passione profusa per lo sport a favore del territorio”, sono assegnati a Serenella Angeli (ginnastica), Fabio Fabiani (calcio), Vittorio Ferrazzuolo (tennis), Stefania Lucherini (baseball), Enzo Mezzanotte (ciclismo) e Francesco Nassini (pallavolo). Il premio associazione sportiva andrà invece all’Asd Lastrigiana Calcio, campione d’Italia Juniores Figc 2024, e all’Usd Volley Club Le Signe, menzione speciale per i 50 anni di attività a favore dello sport al femminile nel territorio di Lastra a Signa e Signa (1975-2025). Infine, ma non per ultimo il Premio nazionale ambasciatori sport U.N.V.S. ad Alessandro Andrei, campione olimpico nel lancio del peso a Los Angeles nel 1984, e Gianni Bartolini, già arbitro nazionale di pallavolo Fipav e successivamente internazionale Fivb.