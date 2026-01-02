Veterani dello sport, via alle candidature per l’edizione 2026 del premio “Atleta dell’anno”: c’è tempo fino al 20 maggio

LASTRA A SIGNA/SIGNA – Dal 1989 la presidenza nazionale dell´ U.N.V.S. ha stabilito che all’atleta dell’anno di ogni sezione venga attribuita la medaglia nazionale U.N.V.S. e che tutte le sezioni interessate in Italia ne possono fare richiesta alla stessa presidenza nazionale. Non a caso, la sezione “Fulvio Nesti ed Egisto Pandolfini” (atleti azzurri) delle Signe, costituita nel 2019, da subito e in conformità al regolamento nazionale dell’U.N.V.S., ha istituito il premio nazionale “Atleta dell’anno” (arrivato alla sua ottava edizione). Inoltre, in occasione della consegna del premio, vengono assegnati altri riconoscimenti territoriali e nazionali: premio giovane emergente, premio associazione sportiva, premio “Veterano dello sport Libero Sarchielli”, premio “Beppe Bonardi”, premio nazionale ambasciatori U.N.V.S. Tutti i premi vengono assegnati ad atleti, dirigenti, ex atleti e società del territorio delle Signe o comunque di area territoriale di riferimento della sezione, nati o residenti nei due Comuni, anche se tesserati per associazioni non di questo territorio. La premiazione avverrà con una manifestazione pubblica, come da calendario regionale U.N.V.S. Toscana: per quanto riguarda il 2026 sarà nel Comune di Signa. Le candidature/segnalazioni potranno essere inviate da chiunque entro il 20 maggio, corredate da un curriculum della persona indicata alla sezione U.N.V.S. Le Signe per mail all’indirizzo unvslesigne@gmail.com. Altre segnalazioni possono giungere dal comitato organizzatore, dalle amministrazioni comunali e dalle associazioni sportive. Chi propone un nominativo, deve specificare in che sezione di premio si intende candidare l’atleta, M/F, e fornire un breve curriculum sportivo con dati anagrafici e riferimenti telefonici e mail (se minorenne di un genitore). Ulteriori informazioni potranno essere richieste entro il 10 maggio via e-mail all’indirizzo unvslesigne@gmail.com.