Via alla riqualificazione dello stadio Paolo Magnolfi

CALENZANO – La giunta comunale, con delibera, ha riconosciuto il pubblico interesse della proposta di riqualificazione e ampliamento dello Stadio Paolo Magnolfi. La società Calenzano Calcio SSD, attuale soggetto gestore dell’impianto, ha presentato una proposta che prevede interventi di riqualificazione e ammodernamento dell’impianto, di proprietà comunale, tramite la realizzazione di due nuovi campi da calcio a 5 in erba sintetica e la ristrutturazione dei locali destinati a ristoro e servizi igienici. La giunta riconosce il pubblico interesse del progetto per l’ampliamento dell’offerta sportiva comunale e per le ricadute di carattere sociale e aggregativo, in quanto favorisce la frequentazione dell’impianto da parte di giovani, famiglie, associazioni e cittadini, contribuendo alla promozione dello sport. Inoltre nella delibera si sottolinea che la proposta non comporta alterazioni sostanziali della destinazione sportiva dell’area né modifiche incompatibili con le finalità pubbliche dell’impianto, ma si configura come intervento di valorizzazione e potenziamento delle strutture esistenti. Con la delibera viene approvato anche il relativo Piano Economico Finanziario che prevede un investimento complessivo di 713mila euro, interamente a carico della società. Il riconoscimento dell’interesse pubblico della proposta comporta l’affidamento diretto della gestione gratuita dell’impianto al soggetto proponente, che viene stabilita per una durata di 15 anni, ritenuta proporzionata al valore dell’intervento. Per questo periodo il concessionario dovrà svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere, oltre a garantire i servizi connessi all’impianto sportivo. “Questa proposta della società Calenzano Calcio – commenta il sindaco Giuseppe Carovani – consentirà di riqualificare e rilanciare lo stadio Paolo Magnolfi, migliorando l’impiantistica e il decoro per offrire ai ragazzi e agli atleti che frequentano la struttura e praticano il calcio e l’atletica di avere a disposizione una struttura rinnovata, potenziata e più accogliente. Un deciso salto di qualità possibile grazie alla concessione di 15 anni dell’impianto, che offre al gestore una prospettiva di medio periodo necessaria per il recupero degli investimenti. Un ringraziamento sincero alla società per la scelta di investire sullo stadio e agli uffici comunali che con il confronto con il gestore hanno contribuito ad affinare e migliorare la proposta”.