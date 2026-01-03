Via Arrendevole/via Ginestre: via libera al progetto esecutivo per una nuova rotonda e un nuovo tratto di acquedotto

CARMIGNANO – L’intervento è contemplato nel Piano triennale delle opere pubbliche 2026-2028, varato dal Comune sul finire dello scorso anno, anche se sarà realizzato da privati, l’azienda agricola Ceri: si tratta della manutenzione straordinaria delle strade comunali via Arrendevole e via Ginestre, il cui progetto esecutivo è stato approvato dalla giunta in una delle ultime […]

CARMIGNANO – L’intervento è contemplato nel Piano triennale delle opere pubbliche 2026-2028, varato dal Comune sul finire dello scorso anno, anche se sarà realizzato da privati, l’azienda agricola Ceri: si tratta della manutenzione straordinaria delle strade comunali via Arrendevole e via Ginestre, il cui progetto esecutivo è stato approvato dalla giunta in una delle ultime sedute del 2025, che consiste nella realizzazione di una rotatoria sulla strada che collega Carmignano a Artimino e Montelupo Fiorentino. La nuova rotatoria, di 30 metri di diametro, per una larghezza di sette, dotata di illuminazione notturna per maggiore sicurezza, sarà appunto localizzata all’incrocio con via Ginestre.

L’opera, per una spesa preventivata di poco più di 1.2 milioni di euro, sarà a totale carico dell’azienda agricola che l’ha proposta, con il Comune di Carmignano che si è limitato a sostenere la spesa di 30 mila euro per gli espropri necessari per l’allargamento della strada. L’intervento però non si limita alla manutenzione e alla costruzione della rotonda: il progetto prevede pure l’installazione di un nuovo tratto di acquedotto, in convenzione con Publiacqua: una conduttura di 1.440 metri lungo via Ginestre che si congiungerà all’impianto di potabilizzazione dell’Elzana. Al termine dei lavori di scavo, in via Ginestre sarà anche eseguito un intervento di manutenzione straordinaria, con il recupero di un breve tratto di pavimentazione preesistente in pietra e ciottoli, “alla rinfusa” come viene chiamato, mentre la parte restante, attualmente in terra battuta, sarà asfaltata.

L’inizio dei lavori è stimato per la primavera prossima: l’iter procedurale prevede prima la firma della convenzione tra Comune, Publiacqua e società agricola Ceri che realizzerà l’intervento. “Sono due strade comunali – spiega il sindaco Edoardo Prestanti – che grazie all’intervento di una società privata, con un investimento non indifferente, saranno sensibilmente migliorate, anche per la sicurezza, con la rotonda e nuovo asfalto. In più sarà costruito un pezzo nuovo dell’acquedotto pubblico. Scusate se è poco, In questo senso voglio ulteriormente sottolineare nuovamente l’interesse collettivo di questa operazione, che riguarda, giova ripeterlo, due strade comunali, evidentemente accessibili”.