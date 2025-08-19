CALENZANO – Resta chiuso al traffico fino alle 18 del 7 settembre via Arrighetto da Settimello. Le modifiche alla viabilità, infatti, sono state prorogate per consentire il proseguimento dei lavori di ripristino del muro privato all’altezza della strettoia. L’intervento, a cura dei proprietari, prevede la demolizione di una porzione e la sua ricostruzione. Si potrà percorrere via papa Giovanni XXIII fino all’incrocio con via Arrighetto da Settimello e sarà consentito solo l’accesso ai residenti del complesso immobiliare di villa Gamba per raggiungere le abitazioni. Per andare in direzione Sesto Fiorentino sarà dunque necessario percorrere via Dante Alighieri e via Vittorio Emanuele. I residenti delle abitazioni della zona di via delle Mimose potranno invece imboccare via Arrighetto da Settimello provenendo da Sesto Fiorentino.
Via Arrighetto da Settimello resta chiusa fino al 7 settembre
