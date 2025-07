Via delle Corti e non solo, Nucciotti: “E’ il tempo di programmi che possano portare il centrosinistra a vincere”

CAMPI BISENZIO – “In riferimento a quanto scritto dalla coordinatrice del circolo di Sinistra Italiana – Avs Campi Le Signe, Carla Pieraccini, non posso che essere d’accordo e ringraziarla”. Riccardo Nucciotti (Nucciotti Sindaco) torna sulle parole di Pieraccini, che si è espressa in merito ai lavori al muro arginale di via delle Corti, ma non […]

CAMPI BISENZIO – “In riferimento a quanto scritto dalla coordinatrice del circolo di Sinistra Italiana – Avs Campi Le Signe, Carla Pieraccini, non posso che essere d’accordo e ringraziarla”. Riccardo Nucciotti (Nucciotti Sindaco) torna sulle parole di Pieraccini, che si è espressa in merito ai lavori al muro arginale di via delle Corti, ma non solo (Lavori in via delle Corti, segnali di “distensione” dal circolo Sinistra Italiana – Avs Campi Le Signe – Piana Notizie). “Ha pienamente ragione – aggiunge Nucciotti – quando dice che “ora è il momento di predisporre il programma per le prossime elezioni regionali”. E lo ribadisco da non iscritto al Partito Democratico, ma sicuramente da uomo di centrosinistra che tiene alla sua città e sicuramente alla sua regione. Oggi è il tempo del confronto, del dialogo e di programmi che possano portare il centrosinistra a vincere e continuare a governare in Toscana, in tutti i Comuni e domani al governo nazionale. Ma tutto questo si può fare solamente con il rispetto reciproco di tutte le forze che compongo il centrosinistra”.

“L’alluvione che ha colpito Campi – conclude – ha visto tutti quanti impegnati in prima linea per il bene della nostra città e dei cittadini. Auspico quindi che le parole di Carla Pieraccini e quelle del sottoscritto possano portare i dirigenti locali a sedersi a un tavolo per il bene di tutta la comunità. Il mio intervento non voleva essere divisivo, ma porre al centro dell’attenzione il rispetto reciproco che deve esserci fra le varie istituzioni. Dispiace che da qualcuno sia stato travisato e per questo sono stato anche attaccato, ma per il bene di tutti lascio cadere le polemiche in attesa di un percorso che veda le forze di centrosinistra unite per il bene di tutti. Per questo rinnovo i ringraziamenti a Carla per il suo intervento e ringrazierò tutti coloro che avranno la forza e l’intelligenza di costruire un percorso comune per il futuro della regione e, soprattutto, di Campi”.