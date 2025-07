Via delle Corti, Nucciotti: “Non vengono riconosciuti i meriti della Regione”. Morreale: “Polemiche sterili e pretestuose”

CAMPI BISENZIO – Via delle Corti: si accende il dibattito fra maggioranza e opposizione in merito ai lavori di messa in sicurezza del muro arginale che costeggia il Bisenzio. Prima è stato Riccardo Nucciotti (Nucciotti Sindaco) a criticare l’amministrazione comunale di non dare importanza al ruolo rivestito dalla Regione per arrivare all’inizio del cantiere. La […]

CAMPI BISENZIO – Via delle Corti: si accende il dibattito fra maggioranza e opposizione in merito ai lavori di messa in sicurezza del muro arginale che costeggia il Bisenzio. Prima è stato Riccardo Nucciotti (Nucciotti Sindaco) a criticare l’amministrazione comunale di non dare importanza al ruolo rivestito dalla Regione per arrivare all’inizio del cantiere. La replica è arrivata da Andrea Morreale (Campi a Sinistra) che ha parlato invece di polemiche sterili e pretestuose. Ma andiamo con ordine: “Ho letto un post del sindaco sugli interventi in via delle Corti – dice Nucciotti – e apprezzo veramente che venga dato risalto ai lavori realizzati sul nostro territorio. Tuttavia, noto con dispiacere che manca sempre un elemento fondamentale e cioè il riconoscimento del ruolo centrale della Regione Toscana e dell’assessore all’ambiente Monia Monni. Senza il suo impegno, la sua determinazione e la sua capacità operativa, gran parte delle opere realizzate e in corso di realizzazione non ci sarebbero.

“Dopo l’alluvione che ha colpito Campi Bisenzio nel 2023, è stata proprio l’assessore Monni a guidare un lavoro serrato e difficile, coinvolgendo il Genio Civile, il Consorzi di Bonifica e le strutture tecniche della Regione Toscana, con oltre 20 milioni di euro di risorse straordinarie, a cui si sommano quasi 10 milioni di opere già programmate prima della piena. Certo, c’è bisogno di opere importanti, ma la nostra comunità ha bisogno anche di verità, di rispetto istituzionale e di correttezza, se vogliamo continuare in un percorso di condivisione e di programmazione. Affermare che “un altro progetto che si aggiunge ai tanti cantieri aperti e alcuni conclusi in questi mesi” senza dare il giusto merito a chi ha permesso che quei risultati arrivassero, non è veritiero”.

“Le esternazioni del consigliere Nucciotti in merito ai lavori in corso lungo l’argine del Bisenzio, in via delle Corti, – afferma Morreale – sono l’ennesimo tentativo di ottenere visibilità alimentando polemiche sterili e pretestuose. È doveroso rispondere, non per alimentare il “teatrino”, ma per rispetto della verità e dei cittadini. L’intervento avviato è frutto di una collaborazione concreta tra Regione Toscana, Genio Civile, Consorzio di Bonifica e Comune di Campi Bisenzio. Nessuno ha mai escluso o oscurato alcun attore istituzionale: basta leggere gli atti e ascoltare le dichiarazioni pubbliche per rendersene conto. Chi oggi insinua il contrario, cerca di mettere in discussione un lavoro serio portato avanti in un contesto difficile, a pochi mesi da un’alluvione che ha colpito duramente la nostra città”.

“È grave – aggiunge – usare il lavoro degli enti pubblici per cercare visibilità personale. È grave parlare di “menzogne” quando si sta semplicemente raccontando ai cittadini che lo Stato, a ogni livello, si è mosso per proteggere il territorio. Le forzature di Nucciotti non sono una critica politica: sono una “caricatura” della politica. Il suo è un tentativo continuo di delegittimare chi governa oggi, senza uno straccio di proposta. Noi crediamo in un altro modo di fare politica. Un modo che si basa su fatti, su ruoli riconosciuti e sulla collaborazione istituzionale. I cittadini meritano questo, non le battaglie personali di chi ha perso centralità e cerca spazi sui social. Non ci facciamo intimidire da chi pensa che urlare più forte equivalga ad avere ragione. Campi ha bisogno di serietà, non di provocatori”.