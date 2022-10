Via di Carcheri: cominciati i lavori per il By-pass

LASTRA A SIGNA – Sono iniziati oggi i lavori di realizzazione del By-pass temporaneo su via di Carcheri. Il cronoprogramma stabilito dall’Ufficio viabilità della Città metropolitana, in accordo con gli altri enti, prevede una durata di 10 giorni lavorativi, con apertura al transito veicolare entro venerdì 28 ottobre. La soluzione adottata è un senso unico alternato regolato da impianto semaforico, con l’intero by-pass (“stradello” attuale più nuova rampa) pavimentato in binder. “Il via libera al by-pass, – si legge in una nota – dopo i tanti eventi imprevisti che hanno accompagnato finora i lavori di consolidamento del versante, si è potuto dare soltanto dopo avere demolito e rimosso il muro pericolante, così creando uno spazio sufficiente affinché, in contemporanea, si potesse sia lavorare in sicurezza alle opere di consolidamento, sia far circolare le auto”.