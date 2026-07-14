Via Nova: “Bene lo sfalcio dell’erba nel Rimaggio, ma serve più manutenzione”

SESTO FIORENTINO – Via Nova accoglie con favore l’intervento di sfalcio della vegetazione lungo il torrente Rimaggio, in corso ormai da alcuni giorni grazie all’attività della ditta incaricata. “Si tratta – si legge in una nota di Via Nova – di un’operazione attesa da tempo, che restituisce maggiore decoro e sicurezza a un tratto particolarmente frequentato della città. Resta però evidente come la situazione fosse arrivata a un livello non più sostenibile, segno di una manutenzione insufficiente nel corso dell’anno”. Claudia Conti di Via Nova ha effettuato diversi sopralluoghi e ha raccolto anche le impressioni degli operatori impegnati nei lavori.

”È positivo vedere finalmente un intervento così importante, ma non possiamo accontentarci di operazioni straordinarie quando la vegetazione è ormai fuori controllo. – dice Conti – Un tratto come questo richiede una manutenzione programmata e costante. Inoltre, terminato lo sfalcio, sarà indispensabile intervenire anche sulla rimozione dei rifiuti: bottiglie, lattine e altri materiali abbandonati sono ancora presenti lungo il percorso e nell’alveo del torrente. Il decoro e la sicurezza del Rimaggio meritano un’attenzione continua e non solo interventi occasionali”. “Parlando con gli operatori impegnati sul posto – prosegue Via Nova – è emersa anche la complessità dell’intervento: il tratto, caratterizzato da forti pendenze e spazi ridotti, richiede in larga parte lavorazioni manuali, rendendo ancora più importante una manutenzione frequente che eviti di arrivare a situazioni di forte degrado.

Come Via Nova ci aspettiamo quindi che, concluso lo sfalcio, venga programmata anche una pulizia straordinaria dei rifiuti e che si definisca un piano di manutenzione ordinaria più efficace. Sul tema Via Nova ha scritto ai diversi enti competenti. Il Consorzio di Bonifica Medio Valdarno, Alia-Plures e Publiacqua hanno risposto per gli aspetti di rispettiva competenza. Ad oggi, invece, non è ancora arrivato alcun riscontro da parte del Comune di Sesto Fiorentino”. Il capogruppo di Via Nova Daniele Brunori aggiunge: “Del Rimaggio mi occupo ormai da anni e, anche come Via Nova, abbiamo più volte segnalato la necessità di una manutenzione più costante e di una maggiore attenzione verso questo importante corso d’acqua della nostra città. Per questo accogliamo con favore ogni iniziativa che contribuisca a mantenere alta l’attenzione sul problema. Ci fa piacere che anche altre forze politiche abbiano iniziato a interessarsene: su temi come il decoro urbano, la sicurezza idraulica e la qualità degli spazi pubblici non esistono bandiere di partito. Più siamo a sollecitare interventi concreti e meglio è per tutta la città. Adesso, però, è importante passare dalle segnalazioni a una programmazione seria e continuativa della manutenzione”.