Via Nova: “In Consiglio portiamo quattro atti sui problemi della città”

SESTO FIORENTINO – Il raffrescamento delle scuole comunali, la tutela del Parco della Piana, la situazione di degrado del Parco dell’Oliveta e un’interrogazione per fare chiarezza sul progetto di riqualificazione del centro cittadino, che interesserà piazze e vie strategiche di Sesto Fiorentino, sono i temi di quattro atti che il gruppo di opposizione Via Nova […]

SESTO FIORENTINO – Il raffrescamento delle scuole comunali, la tutela del Parco della Piana, la situazione di degrado del Parco dell’Oliveta e un’interrogazione per fare chiarezza sul progetto di riqualificazione del centro cittadino, che interesserà piazze e vie strategiche di Sesto Fiorentino, sono i temi di quattro atti che il gruppo di opposizione Via Nova presenterà nel prossimo consiglio comunale. “Avevamo detto in campagna elettorale che saremmo stati un’opposizione seria, propositiva e instancabile. – precisa il capogruppo Daniele Brunori – Dopo poco più di un mese dall’insediamento manteniamo quell’impegno con fatti concreti. Portiamo in aula temi che riguardano la qualità della vita, la scuola, l’ambiente, il decoro urbano e la trasparenza amministrativa. In particolare chiediamo che il progetto di riqualificazione del centro venga finalmente illustrato pubblicamente: ad oggi è stato visto soltanto da una ristretta cerchia di persone, mentre riteniamo che interventi così importanti debbano essere condivisi con tutta la città”.

Le due mozioni sul Parco della Piana e sul Parco dell’Oliveta sono firmate da Leonardo Giannelli. “Sono due luoghi simbolici per Sesto Fiorentino che meritano maggiore attenzione. – spiega Giannelli – Il Parco della Piana rappresenta un patrimonio ambientale da tutelare e valorizzare, mentre il Parco dell’Oliveta necessita di interventi per contrastarne il degrado e restituirlo pienamente ai cittadini. Sono orgoglioso di iniziare il mio percorso in consiglio portando all’attenzione dell’aula temi così concreti”.