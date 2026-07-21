Via Nova “Rissa in tarda serata nel centro. Si riapre il problema della sicurezza”

SESTO FIORENTINO – Notti bollenti in tutti i sensi non solo per il gran caldo segnato dal meteo, ma anche per le risse. Nella serata di ieri lunedì 20 luglio attorno alle 23 in piazza Vittorio Veneto se ne è verificata una. Immediato l’intervento della Polizia. A raccontare quanto accaduto è Davide Ronga di Via Nova, presente in piazza al momento dei fatti. “Stavo trascorrendo una tranquilla serata in piazza del Comune – racconta Ronga nella nota di Via Nova – quando ho assistito a una rissa. Un episodio che mi ha colpito e che mi ha spinto a confrontarmi con alcune persone presenti. Da quei racconti è emersa la percezione che situazioni di questo tipo non siano purtroppo episodiche. Se è davvero così, credo sia doveroso affrontare il tema con serietà e responsabilità”. Episodio, sottolinea il gruppo di opposizione che riapre il tema della sicurezza.

“Desidero innanzitutto esprimere un sincero ringraziamento alle forze dell’ordine, intervenute con tempestività e professionalità, riportando rapidamente la situazione sotto controllo. – dice il capogruppo di Via Nova Daniele Brunori – Il loro lavoro quotidiano è fondamentale e rappresenta un presidio indispensabile per la sicurezza della nostra comunità. Allo stesso tempo crediamo sia giusto mantenere alta l’attenzione su quanto accade nel cuore della città. Non vogliamo alimentare allarmismi né dare una rappresentazione distorta della realtà, ma riteniamo che gli episodi che si verificano debbano essere ascoltati e affrontati. La prevenzione resta uno degli strumenti più importanti per garantire che Piazza del Comune continui a essere un luogo di incontro, socialità e serenità. Sesto merita un centro storico sempre più sicuro, vivo e accogliente. Su questi temi serve un impegno costante da parte di tutti: istituzioni, forze dell’ordine, attività economiche e cittadini”.