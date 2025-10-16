Via Vergheretana da venerdì di nuovo accessibile. Prestanti: “Stiamo realizzando una Carmignano migliore”

CARMIGNANO – Via Vergheretana tornerà completamente accessibile da venerdì 17 ottobre: il cantiere di Pubbliacqua occuperà l’arteria ancora fino a giovedì, con la circolazione che il giorno dopo potrà regolarmente riprendere verso Il Pinone e la zona dell’Empolese (e viceversa). La fine dei lavori è stata praticamente sanzionata dal sindaco Edoardo Prestanti nel sopralluogo, accompagnato […]

CARMIGNANO – Via Vergheretana tornerà completamente accessibile da venerdì 17 ottobre: il cantiere di Pubbliacqua occuperà l’arteria ancora fino a giovedì, con la circolazione che il giorno dopo potrà regolarmente riprendere verso Il Pinone e la zona dell’Empolese (e viceversa). La fine dei lavori è stata praticamente sanzionata dal sindaco Edoardo Prestanti nel sopralluogo, accompagnato dal direttore operativo Lorenzo Scopetani, all’area dove ancora per un paio di giorni sono impegnate le ruspe della società idrica. La dorsale della nuova fognatura è terminata: una conduttura di svariati chilometri, per raccogliere le acque reflue del capoluogo, che consentirà di canalizzare 13 scarichi diretti in ambiente, quando saranno completate le opere (allacci e altri interventi) per la sua entrata in esercizio.

“Un’infrastruttura essenziale – dice il sindaco – per modernizzare il nostro sistema urbano. Beni pubblici che aumentano il patrimonio collettivo di Carmignano e accrescono la qualità dei servizi erogati. Presto ci accorgeremo dei vantaggi che la nuova fognatura apporterà alla nostra vita quotidiana”. Un investimento di oltre nove milioni di euro («ingente e davvero importante per il nostro territorio», aggiunge il primo cittadino), che insieme ad altri lavori di Publiacqua (diversi sollevamenti fognari) eliminerà, come detto, quegli scarichi, equivalenti a circa 1.700 cittadini, che insistono sugli agglomerati di Carmignano e La Serra.

I cantieri di Publiacqua, pur senza (o limitate) conseguenze per la mobilità, proseguono in altre parti del territorio comunale: in via Parenti, dove insieme a condutture idriche e fognarie si realizzano anche i corrugati elettrici per Enel; in via Nencioni dove sarà spostata una squadra che agisce su via Vergheretana per nuove tubazioni fognarie; in via Bartoli (da ieri) per la realizzazione di un impianto di sollevamento fognario; in via Meazza (dalla prossima settimana) per un altro impianto di sollevamento; ancora su via Vergheretana (ma senza chiusure), tra una quindicina di giorni, per l’installazione di nuovi allacci idrici. Il lavoro sarà completato con l’asfaltatura, ad anno nuovo, della strada. E a proposito di asfaltature, chiude Prestanti: “Via Vergheretana sarà come nuova. Così come lo è diventata, ed è sotto gli occhi, via Carmignanese. Così come lo saranno le altre strade ancora interessate a lavori, su reti elettriche e per posa di cavi telematici. Ringrazio i cittadini per i disagi sopportasti, ma Carmignano, già da ora, ha servizi e strade migliori”.