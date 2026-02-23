Via Vittorio Emanuele, l’affondo del vicesindaco Bresci: “Poco elegante far passare il Comune come inadempiente”

POGGIO A CAIANO – A Poggio a Caiano da oggi, lunedì 23 febbraio, via Vittorio Emanuele tornerà a senso unico in direzione Firenze. Una vicenda nota a tutti, “ma che continua a essere trascinata in un clima di inutili tensioni. Rispettiamo le sentenze – in questo caso quella del Consiglio di Stato – ma questo non significa che la riteniamo una soluzione sensata”, afferma senza giri di parole il vicesindaco Diletta Bresci. Che poi vuole puntualizzare alcuni concetti dopo le recenti uscite del presidente della Provincia di Prato, Simone Calamai. “Negli ultimi giorni Calamai ha continuato a ripetere che la Provincia si sarebbe “sostituita” al Comune per imporre il senso unico, sostenendo perfino che le spese ricadranno su di noi. Una narrazione comoda, ma completamente scollegata dalla realtà”. “L’ordinanza numero 14 del 13 febbraio 2026, firmata dalla stessa Provincia, non contiene la minima traccia di questo presunto potere sostitutivo che Calamai continua a sbandierare. Nessuna sostituzione, nessun atto straordinario: semplicemente la Provincia sta facendo ciò che è già di sua competenza, come previsto dalla sentenza. Punto. A dirlo non siamo noi, ma la legge. È davvero preoccupante vedere un presidente che interpreta una sentenza come se fosse un proprio strumento retorico”. Per poi concludere: “Trovo grave, oltre che scorretto, che Calamai cerchi di far passare il Comune come inadempiente. È un tentativo evidente, e poco elegante, di scaricare responsabilità e gettare discredito. I cittadini meritano chiarezza, non giochi politici o dichiarazioni costruite per spostare il bersaglio”