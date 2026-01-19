Viabilità a Poggio a Caiano: la Provincia replica alle dichiarazioni del sindaco Palandri

PRATO – In merito alle dichiarazioni rilasciate dal sindaco di Poggio a Caiano, Riccardo Palandri, sulla viabilità comunale, la Provincia ritiene necessario precisare quanto segue. Come sottolinea il presidente Simone Calamai, “La sentenza del Consiglio di Stato chiarisce in modo definitivo che le azioni e gli interventi messi in atto dal Comune di Poggio a Caiano sulla viabilità della Strada Regionale 66 non sono stati corretti e devono pertanto essere superati, procedendo al ripristino fedele della viabilità preesistente alle modifiche introdotte dal Comune”.

“Per questo motivo – prosegue Calamai – la Provincia chiederà formalmente al Comune di Poggio a Caiano di ripristinare la viabilità della Strada Regionale 66 secondo le precedenti segnaletiche e modalità di circolazione. Qualora il Comune, responsabile della situazione attuale, non provvedesse direttamente, la Provincia si sostituirà ad esso, intervenendo in via diretta per il ripristino dello stato originario e rivalendosi successivamente sul Comune, trattandosi di interventi resi necessari esclusivamente da azioni non giuste portate avanti fino a oggi”.

Per quanto riguarda la viabilità della SP 8 di Ponte al Mulino la Provincia precisa che, già da diversi giorni e a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, è stato revocato il nulla osta precedentemente rilasciato anche per questo tratto stradale. Con la decadenza delle modifiche apportate dal Comune di Poggio a Caiano sulla Strada Regionale 66, viene infatti meno anche il quadro di riferimento su cui si basava quel procedimento. “A oggi – conclude Calamai – non ci sono condizioni di discussione o confronto in relazione a quanto deciso sul ricorso del Comune di Poggio a Caiano: va semplicemente data piena e puntuale esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato”.