Viabilità alternativa a via Livornese, approvato in consiglio comunale il progetto definitivo del secondo lotto dell’intervento

LASTRA A SIGNA – E’ stato approvato durante l’ultimo consiglio comunale il progetto definitivo del secondo lotto dei lavori di adeguamento della viabilità esistente del capoluogo. L’intervento prevede infatti la riqualificazione della viabilità ordinaria dall’uscita della Fi-Pi-Li fino a via di Sotto con l’obiettivo di fluidificare il traffico e di migliorare il sistema di mobilità locale, creando così un’alternativa all’utilizzo della stessa via Livornese. In particolare il progetto prevede interventi di miglioramento funzionale dei tracciati viari esistenti (in particolare via di Sotto con la creazione di un raccordo di collegamento con la nuova rotonda Rfi in prossimità della fermata ferroviaria, via del Piano e via di Stagno), integrando gli stessi con piccoli e nuovi interventi di ricucitura al fine di ottenere una rete stradale organica, fluida e razionale. Saranno inseriti nuovi e piccoli tratti di raccordo, rotatorie stradali e soste, attraverso i quali sarà possibile fluidificare e migliorare il sistema di mobilità locale. Dagli studi emerge infatti che le modifiche apportate con questo progetto determineranno una fluidificazione del traffico anche nelle ore di punta con conseguenti mitigazioni degli ingorghi e conseguente miglioramento della qualità della vita nel centro abitato. Infine un altro obiettivo del secondo lotto del progetto sarà il miglioramento funzionale dell’intersezione fra la Fi-Pi-Li e la strada statale 67.

Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 6,5 milioni di euro assegnati dalla Regione Toscana attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) 2021-2027. “L’opera – ha detto il sindaco Emanuele Caporaso – rappresenterà un’importante alternativa all’utilizzo della via Livornese per consentire di arrivare dall’uscita della Fi-Pi-Li fino alla zona di Ponte a Signa. Inoltre, grazie all’appalto integrato, la stessa azienda che realizzerà il progetto esecutivo porterà avanti anche i lavori, con conseguente riduzione dei tempi di realizzazione”.