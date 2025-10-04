CALENZANO – Fino al 31 ottobre è presente un cantiere a La Chiusa con la presenza di movieri, per la regolazione del senso unico alternato sulla SP8. I movieri saranno presenti nelle fasce orarie 7-9.30 e 16-20 per ridurre i disagi agli utenti. Su richiesta del Comune di Calenzano, la Città Metropolitana ha esteso l’orario della presenza dei movieri fino alle 19, mentre l’ulteriore ampliamento fino alle 20 sarà coperto in collaborazione con Vab. Negli altri orari resta attiva la regolazione con semaforo. Il Comune ha richiesto inoltre di attivare nei prossimi giorni l’utilizzo di “semafori intelligenti”, che regolano i tempi con le rilevazioni in tempo reale del traffico.
Viabilità: cantiere sulla Sp8 in corrispondenza con La Chiusa
