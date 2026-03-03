News

Viabilità. Chiusura notturna di una carreggiata sulla Fi-Pi-Li

LASTRA A SIGNA – Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, per il ripristino della segnaletica, è prevista la chiusura della carreggiata in orario 22/6, nel tratto compreso fra gli svincoli di Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina in direzione mare, fino al 4 marzo.

