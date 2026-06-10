SESTO FIORENTINO – Giovedì 11 giugno via Corsi Salviati resterà chiusa al traffico per l’esecuzione di lavori urgenti riguardanti i sottoservizi. Il cantiere occuperà il tratto compreso tra via Verdi e via Potente. Il traffico in arrivo da viale Machiavelli sarà pertanto deviato in via Potente, ferma restando la possibilità per i frontisti di raggiungere via Niccolini. Nella parte carrabile di via Verdi sarà istituito il doppio senso di marcia.
Viabilità. Chiusura parziale di via Corsi Salviati
SESTO FIORENTINO – Giovedì 11 giugno via Corsi Salviati resterà chiusa al traffico per l’esecuzione di lavori urgenti riguardanti i sottoservizi. Il cantiere occuperà il tratto compreso tra via Verdi e via Potente. Il traffico in arrivo da viale Machiavelli sarà pertanto deviato in via Potente, ferma restando la possibilità per i frontisti di raggiungere […]