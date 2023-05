Viabilità, i consiglieri metropolitani di FdI sulla frazione della Lisca: “Auto troppo veloci, non c’è manutenzione”

LASTRA A SIGNA – “A seguito di un sopralluogo sul posto, durante il quale abbiamo avuto modo di incontrare alcuni residenti, non possiamo non deprecare che la frazione della Lisca sia stata abbandonata. Soprattutto nel corso di questi anni. Abbiamo avuto modo di documentare una situazione imbarazzante. La manutenzione della stradale si è fermata al campo da baseball senza interessare la frazione”: a dirlo sono i consiglieri metropolitani di FdI nel Centrodestra per il cambiamento Alessandro Scipioni, Claudio Gemelli e Alessandra Gallego, con i consiglieri comunali di Lastra a Signa Carla Porrari e Cristiano Santoni.

“Gli ultimi lavori fatti nel sottosuolo per l’impianto del metano – aggiungono – hanno comportato delle rotture del manto stradale nella rete interessata. Dunque le abitazioni circostanti lamentano delle forti vibrazioni e sollecitazioni al loro interno, in particolare quando passano i mezzi pesanti dirottati sulla Livornese dalla Fi-Pi-Li per lavori o per incidenti, cosa che ultimamente capita molto di frequente”. Altra “grave problematica è quella della “velocità con cui i mezzi attraversano la frazione. Gli autoveicoli sfrecciano a velocità molto superiori ai 50 chilometri orari con tutti i pericoli che ne conseguono. Basterebbe l’installazione di un autovelox, che avrebbe una triplice utilità: sarebbe un limitatore di velocità, servirebbe per il Comune per poter investire maggiormente sulla manutenzione di altre strade attraverso le sanzioni emesse e, visto che ci sono delle fermate dell’autobus, servirebbe a non dover rischiare di essere falciati nella discesa o nell’attesa dell’autobus stesso non tanto in direzione Brucianesi, quanto in direzione di Porto di Mezzo quindi verso verso Lastra a Signa”. Probabilmente la soluzione migliore “sarebbe lo spostamento della fermata per metterla pienamente in sicurezza”. Dopo il sopralluogo effettuato “abbiamo preso coscienza di una manutenzione praticamente inesistente, del grave disagio nonché della condizione di pericolo per i cittadini. È il nostro dovere sollecitare la Città Metropolitana ad entrare in campo in difesa degli interessi dei propri cittadini. Le istituzioni non devono abbandonare questa frazione, gravata da problemi di viabilità irrisolti da decenni”.