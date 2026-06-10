Viabilità: la Provincia di Prato installa 13 pannelli informativi luminosi lungo le strade del territorio

CARMIGNANO – Sono tredici i pannelli informativi luminosi che la Provincia di Prato sta installando lungo la rete viaria provinciale per fornire informazioni in tempo reale sulla viabilità e sulle allerte meteo, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e la mobilità di cittadini e utenti della strada. I nuovi dispositivi, dotati di un sistema di […]

CARMIGNANO – Sono tredici i pannelli informativi luminosi che la Provincia di Prato sta installando lungo la rete viaria provinciale per fornire informazioni in tempo reale sulla viabilità e sulle allerte meteo, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e la mobilità di cittadini e utenti della strada. I nuovi dispositivi, dotati di un sistema di aggiornamento automatico e in tempo reale, consentiranno la diffusione immediata di informazioni utili alla circolazione. In particolare, non appena la Regione Toscana emetterà un bollettino di allerta meteo, il relativo avviso verrà visualizzato automaticamente sui pannelli. Oltre alle comunicazioni di protezione civile, i pannelli informeranno gli automobilisti sulle condizioni del traffico, la presenza di incidenti, lavori in corso, eventuali chiusure di tratti stradali e altre situazioni che possano influire sulla circolazione.

Si tratta di uno strumento che potrà inoltre supportare l’attività delle forze dell’ordine e della protezione civile nella gestione di emergenze o eventi straordinari. A oggi sono già stati installati 8 pannelli: 5 lungo la SR325 (nel Comune di Vernio, in località Villa Guicciardini nel Comune di Cantagallo, nel Comune di Vaiano, in via Bologna nel Comune di Prato e in località Coiano nel Comune di Prato); 2 lungo la SP4 nel Comune di Montemurlo (in ingresso e in uscita dal territorio comunale) e 1 lungo la SP11 in località Il Pinone nel Comune di Carmignano. Sono invece in fase di allestimento gli altri 5 dispositivi: 2 sulla SR66 (a Poggio a Caiano, in località Ponte all’Asse in entrata, e a Carmignano in entrata presso la rotatoria della Casa Rossa); 1 sulla SP11 nel Comune di Poggio a Caiano in via Carmignanese; 1 sulla SP9 a Carmignano in via Lombarda in entrata, e 1 sulla SP7 nel Comune di Prato, tra via di Iolo e viale Manzoni in entrata.

Nella giornata di ieri il presidente della Provincia di Prato Simone Calamai, insieme al comandante della Polizia Locale della Provincia di Prato Michele Pellegrini, ha effettuato un sopralluogo presso uno dei pannelli installati nel Comune di Montemurlo. “Con questo progetto la Provincia compie un ulteriore passo avanti nel rafforzamento della sicurezza e dell’informazione ai cittadini, – ha detto il presidente Calamai – i nuovi pannelli luminosi ci consentiranno di comunicare in modo rapido ed efficace sia le allerte meteo sia tutte le informazioni relative alla viabilità, dalle criticità sulla rete stradale ai lavori in corso, fino alle eventuali situazioni di emergenza. L’obiettivo è mettere a disposizione degli utenti della strada uno strumento moderno, flessibile e costantemente aggiornato, capace di garantire comunicazioni tempestive e contribuire concretamente alla sicurezza di chi si sposta sul territorio provinciale”.