CALENZANO – Sono stati anticipati a mercoledì 19 novembre i lavori di ripulitura in via Arrighetto da Settimello sul lato del parco del Neto. I lavori avverranno dalle 8.30 alle 17, e dovrebbero concludersi nella stessa giornata. Per i lavori sarà istituito il senso unico in via Arrighetto da Settimello, tratto da via Giovanni XXIII a via delle Mimose. La circolazione in questo tratto sarà consentita solo in direzione del Comune di Sesto Fiorentino, sul lato sinistro della carreggiata.
Viabilità. Lavori anticipati in via da Settimello
CALENZANO – Sono stati anticipati a mercoledì 19 novembre i lavori di ripulitura in via Arrighetto da Settimello sul lato del parco del Neto. I lavori avverranno dalle 8.30 alle 17, e dovrebbero concludersi nella stessa giornata. Per i lavori sarà istituito il senso unico in via Arrighetto da Settimello, tratto da via Giovanni XXIII a […]