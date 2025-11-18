News

Viabilità. Lavori anticipati in via da Settimello

CALENZANO – Sono stati anticipati a mercoledì 19 novembre i lavori di ripulitura in via Arrighetto da Settimello sul lato del parco del Neto. I lavori avverranno dalle 8.30 alle 17, e dovrebbero concludersi nella stessa giornata. Per i lavori sarà istituito il senso unico in via Arrighetto da Settimello, tratto da via Giovanni XXIII a […]

CALENZANO – Sono stati anticipati a mercoledì 19 novembre i lavori di ripulitura in via Arrighetto da Settimello sul lato del parco del Neto. I lavori avverranno dalle 8.30 alle 17, e dovrebbero concludersi nella stessa giornata. Per i lavori sarà istituito il senso unico in via Arrighetto da Settimello, tratto da via Giovanni XXIII a via delle Mimose. La circolazione in questo tratto sarà consentita solo in direzione del Comune di Sesto Fiorentino, sul lato sinistro della carreggiata.