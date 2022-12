Viabilità. Lavori di riasfaltatura in via Neruda e viale dei Mille

SESTO FIORENTINO – Da martedì 13 a venerdì 23 dicembre saranno eseguiti i lavori di riasfaltatura in via Neruda e in viale dei Mille, con l’istituzione del divieto di sosta 0-24 su entrambi i lati della strada. Durante le fasi di lavoro sarà istituito il senso unico alternato nei tratti di volta in volta interessati […]

SESTO FIORENTINO – Da martedì 13 a venerdì 23 dicembre saranno eseguiti i lavori di riasfaltatura in via Neruda e in viale dei Mille, con l’istituzione del divieto di sosta 0-24 su entrambi i lati della strada. Durante le fasi di lavoro sarà istituito il senso unico alternato nei tratti di volta in volta interessati dagli interventi. In caso di avverse condizioni meteo i lavori saranno rinviati ad altra data che sarà comunicata in seguito.