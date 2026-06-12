SESTO FIORENTINO – Per permettere la realizzazione della una nuova rotatoria in via Lucchese (approssimativamente nel tratto compreso tra il confine comunale e la Motorizzazione civile), a partire dalla serata di oggi, giovedì 11 giugno, fino a sabato 20 giugno, fra le 21 e le 7 del giorno successivo, sarà istituito il senso unico alternato regolato da movieri con divieto di circolazione nella semicarreggiata della nuova rotatoria di volta in volta non interessata dai lavori.
Viabilità. Lavori in via Lucchese
SESTO FIORENTINO – Per permettere la realizzazione della una nuova rotatoria in via Lucchese (approssimativamente nel tratto compreso tra il confine comunale e la Motorizzazione civile), a partire dalla serata di oggi, giovedì 11 giugno, fino a sabato 20 giugno, fra le 21 e le 7 del giorno successivo, sarà istituito il senso unico alternato […]