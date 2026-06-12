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Viabilità. Lavori in via Lucchese

SESTO FIORENTINO – Per permettere la realizzazione della una nuova rotatoria in via Lucchese (approssimativamente nel tratto compreso tra il confine comunale e la Motorizzazione civile), a partire dalla serata di oggi, giovedì 11 giugno, fino a sabato 20 giugno, fra le 21 e le 7 del giorno successivo, sarà istituito il senso unico alternato […]

SESTO FIORENTINO – Per permettere la realizzazione della una nuova rotatoria in via Lucchese (approssimativamente nel tratto compreso tra il confine comunale e la Motorizzazione civile), a partire dalla serata di oggi, giovedì 11 giugno, fino a sabato 20 giugno, fra le 21 e le 7 del giorno successivo, sarà istituito il senso unico alternato regolato da movieri con divieto di circolazione nella semicarreggiata della nuova rotatoria di volta in volta non interessata dai lavori.