CALENZANO – Sulla strada provinciale 8 Militare per Barberino di Mugello per lavori di realizzazione del cordolo per il posizionamento delle barriere di sicurezza, è stato istituito il senso unico alternato, fino al 31 marzo 2020. Sempre sulla provinciale 8 Militare per Barberino di Mugello per lavori di allargamento ed adeguamento dell´innesto rotatoria Carraia Sud, è istituito il senso unico alternato con orario 7/18, in località Carraia fino al 31 gennaio 2020.