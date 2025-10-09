Viabilità: spostato il cantiere dalla Sp8 alla pista ciclabile

CALENZANO – Il cantiere in corso sulla strada provinciale Barberinese per la rete gas si sposterà sul tracciato della pista ciclabile, liberando quindi la sede stradale della SP8. La decisione è stata presa su sollecitazione del Comune di Calenzano, di concerto con l’impresa che sta eseguendo i lavori, con l’obiettivo di minimizzare il disagio ai cittadini su un’arteria strategica come la provinciale.
Ieri si è svolto un sopralluogo tecnico in merito al progetto di interramento dei tubi sotto la pista ciclabile in corso di realizzazione nel tratto da La Chiusa al capoluogo, che ospiterà anche delle nuove tubazioni della rete idrica.
L’impresa dunque ultimerà le lavorazioni in corso sulla Sp8, chiudendo il cantiere, entro domani, venerdì 10 ottobre e lunedì 13 ottobre ripartiranno le attività con l’interramento delle tubazioni nel tracciato della ciclabile, proseguendo fino a via delle Bartoline. Al termine dell’intervento saranno collegati i due tratti attraverso una breve occupazione della sede stradale della provinciale.
Inoltre, all’altezza di Pontenuovo, a breve partiranno i lavori a cura della Città Metropolitana di posa di un guardrail per migliorare la sicurezza del tratto della SP8 e questo comporterà l’allestimento di un cantiere regolato da semaforo. Il Comune ha chiesto particolare attenzione alla gestione dei tempi semaforici per ridurre il più possibile i disagi alla circolazione.