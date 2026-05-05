Viaggio della memoria: Comune e studenti partecipano insieme  

CARMIGNANO – Sono sei i ragazzi più un insegnante dell’istituto comprensivo “Il Pontormo” che, dal 7 all’11 maggio, ospiti del Comune, accompagnati dall’assessore alla pubblica istruzione Maria Cristina Monni, visiteranno Mauthausen, ed altri centri di sterminio nazista, per il “Viaggio della memoria”, promosso dall’Aned e dalla Fondazione museo della deportazione e della resistenza. Gli studenti […]

CARMIGNANO – Sono sei i ragazzi più un insegnante dell’istituto comprensivo “Il Pontormo” che, dal 7 all’11 maggio, ospiti del Comune, accompagnati dall’assessore alla pubblica istruzione Maria Cristina Monni, visiteranno Mauthausen, ed altri centri di sterminio nazista, per il “Viaggio della memoria”, promosso dall’Aned e dalla Fondazione museo della deportazione e della resistenza. Gli studenti sono stati selezionati attraverso un concorso delle terze della media di Carmignano, avente per oggetto il tema della memoria. Gli elaborati più belli, uno per ognuna delle tre sezioni, sono stati scelti da una commissione composta da genitori (rappresentanti del Consiglio d’istituto), insegnanti e da un membro del Comune (Ilaria Mignanti).

L’iniziativa è stata promossa dall’assessorato alle politiche giovanili che ha permesso, anche in virtù della collaborazione espressa da Doriano Cirri, presidente del circolo Arci 11 Giugno, che si è accollato una quota di partecipazione, di aggregare ai cinque studenti provenienti dal concorso, anche il presidente del consiglio comunale dei ragazzi, che avrà così la possibilità di prendere parte al “Viaggio della memoria”. “Sarà un’esperienza – dice l’assessore alle politiche giovanili Jacopo Palloni – fortemente formativa e educativa per questi ragazzi. Ci è parso giusto e opportuno consentire loro di essere protagonisti di un “Viaggio” il cui valore non sta solo nella memoria dell’orrore che ha rappresentato, ma nel monito e nell’insegnamento a pensare e costruire un mondo in cui i valori umani sono sempre rispettati, lontano da guerre, distruzioni e suprematismi razziali. Un monito sempre attuale, dati i nostri tempi”. Con l’assessore Monni (“è il secondo anno che diamo la possibilità ai ragazzi della nostra media di essere presenti al “Viaggio della memoria”. Stiamo provando, quest’anno, ad organizzare un’esposizione dei loro elaborati. Sarebbe bello riuscire a fare una mostra”) sarà presente anche il gonfalone del Comune.