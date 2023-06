Vicenda Mondo Convenienza, l’assessore Ballerini non nasconde la propria preoccupazione: “Troppo rigidità dalle aziende”

CAMPI BISENZIO – Nel dibattito relativo alla vicenda di Mondo Convenienza e del suoi lavoratori, interviene anche l’assessore al sociale e alla buona occupazione Lorenzo Ballerini: “Come amministrazione xomunale siamo molto amareggiati e allo stesso tempo preoccupati per come si è concluso il tavolo di trattativa in Regione Toscana fra istituzioni, Regione e Comune, sindacati […]

CAMPI BISENZIO – Nel dibattito relativo alla vicenda di Mondo Convenienza e del suoi lavoratori, interviene anche l’assessore al sociale e alla buona occupazione Lorenzo Ballerini: “Come amministrazione xomunale siamo molto amareggiati e allo stesso tempo preoccupati per come si è concluso il tavolo di trattativa in Regione Toscana fra istituzioni, Regione e Comune, sindacati e l’azienda RL2 con la committente Mondo Convenienza. Un’intera giornata spesa nel tentativo, insieme a sindacati, da una parte di avviare una nuova stagione di corrette relazioni industriali, dall’altra di rispondere subito in maniera concreta alle legittime richieste dei lavoratori in termini di sicurezza e salute, che però si è conclusa con un nulla di fatto”.

“Dopo quanto accaduto ieri l’altro infatti, – aggiunge – di fronte alla rigidità delle aziende che non si sono rese disponibili neanche ad accettare la richiesta di registrazione dell’orario di lavoro con un badge, non possiamo nascondere la nostra preoccupazione. Su questo fronte come amministrazione comunale continueremo ad avere un ruolo e una presenza attiva, cercando di tenere i riflettori accessi su una vertenza che riguarda il nostro territorio ma non solo. Abbiamo partecipato al tavolo e confermiamo la nostra disponibilità, quanto prima, a risedersi di nuovo per riprendere la discussione. Su salute, sicurezza, rispetto e tutela dei diritti la nostra attenzione continuerà a essere alta”.