Vigili del fuoco: interventi tra Campi, Sesto, Signa e il Mugello

SESTO FIORENTINO – Sono state molte le chiamate ai vigili del fuoco in seguito alle importanti precipitazione che hanno colpito il territorio della città metropolitana di Firenze, iniziate nella prima parte della mattina del 14 marzo nella zona della Valdelsa – Empolese e che nel corso della giornata si sono spostate verso Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino e Calenzano, per giungere infine a nord nella zona dell’alto Mugello per terminare nella valle del Mugello e della Val di Sieve

Si sono trattate prevalentemente di richieste per soccorsi a persone che si trovavano sia sulla pubblica via che nelle abitazioni a causa delle esondazioni. Sono state effettuate numerose evacuazioni di persone dalle abitazioni e diversi interventi per recuperare persone rifugiate sui tetti delle autovetture o rimaste bloccate al suo interno.

Per far fronte alle richieste di soccorso, è stato incrementato il numero delle squadre ordinarie richiamando personale dal turno libero ed è stato così possibile formare squadre fluviali anche con l’ausilio di personale giunto dai comandi di Lucca e Massa Carrara e Treviso. E’ stato richiesto da parte dei vigili dl fuoco, il supporto di due elicotteri inviati dal reparto volo di Arezzo, per raggiungere alcune zone difficilmente raggiungibile con la viabilità ordinaria.

I vigili del fuoco segnalano due recuperi effettuati da Drago 70 nel Mugello a Ponte a Vicchio, tramite verricello rispettivamente di un uomo sul tetto della vettura in corrispondenza del fiume Sieve e di due persone e un cane in località Gattaia nel comune di Vicchio da due abitazioni interessate da una frana.

Nel corso della giornata del 14 marzo i Vigili del fuoco sono stati impegnati anche per diverse fughe di gas, incidenti stradali e incendi di quadri elettrici.

Anche i sommozzatori sono stati impegnati inizialmente su Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino ed in fine causa della tracimazione della Sieve, nel centro abitato della Rufina in soccorso alla popolazione. In tale località stanno ancora operando il mezzo anfibio e le squadre fluviali. A Signa in via dell’Orologio, è crollata una porzione di 20 metri di muro di contenimento alto circa 6 metri. I Vigili del fuoco sono stati impegnati per verificare tramite saggi e con l’ausilio di un escavatori messo a disposizione dal comune, la presenza di persone coinvolte.

Presso CCS “Centro Coordinamento Soccorsi” istituito nella sala operativa dell’Olmatello e presso il Centro Operativo Comunale di Campi Bisenzio e di Borgo San Lorenzo, sono stati presenti per tutta la giornata, funzionari del comando. Mentre il comando dei Vigili del fuoco, ha inviato al comune di Sesto Fiorentino l’Unità di Comando Locale per il coordinamento del soccorso.