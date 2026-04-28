CALENZANO – “Villa Martinez. Le prospettive di rilancio del Centro civico” è il tema dell’assemblea pubblica in programma domani, mercoledì 29 aprile, alle 21. Al centro della serata il futuro del centro civico e le prospettive di rilancio. L’incontri si terrà al centro civico in via del Molino 164 a Calenzano. Interverranno il sindaco, Giuseppe Carovani e gli assessori comunali.
“Villa Martinez. Le prospettive di rilancio del centro civico”, assemblea pubblica
CALENZANO – “Villa Martinez. Le prospettive di rilancio del Centro civico” è il tema dell’assemblea pubblica in programma domani, mercoledì 29 aprile, alle 21. Al centro della serata il futuro del centro civico e le prospettive di rilancio. L’incontri si terrà al centro civico in via del Molino 164 a Calenzano. Interverranno il sindaco, Giuseppe […]