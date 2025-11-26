“Vinokilo”, a Campi per la prima volta il più grande evento europeo dedicato al riuso e alla moda sostenibile

CAMPI BISENZIO – Un weekend per promuovere economia circolare, consumo responsabile e nuove pratiche di sostenibilità nel cuore del territorio Per la prima volta Campi Bisenzio accoglie “Vinokilo”, uno degli eventi europei più noti e partecipati dedicati alla moda sostenibile, al riutilizzo creativo e alla valorizzazione degli abiti usati. L’iniziativa, patrocinata dal Comune, si svolgerà venerdì 6 e sabato 7 dicembre presso il circolo Rinascita, in piazza Matteucci, trasformando per due giorni uno degli spazi sociali del territorio in un punto di riferimento per chi sceglie un consumo più consapevole. “Abbiamo voluto portare sul territorio un evento che unisca sostenibilità, economia circolare e che sia attrattivo per un pubblico giovane e attento ai temi ambientali, – spiega l’assessore al commercio Daniele Matteini – “Vinokilo” rappresenta un modo concreto per promuovere comportamenti sostenibili e un consumo responsabile, dando una seconda vita agli abiti e riducendo l’impatto ambientale legato alla produzione di nuovi capi”. Il format di “Vinokilo” permette infatti ai visitatori di scegliere capi usati di qualità e pagarli in base al peso riducendo così lo spreco, sensibilizzando allo stesso tempo la cittadinanza sui temi del riuso e dell’impronta ecologica della moda. “Ringraziamo il circolo Rinascita per la collaborazione e tutti gli uffici comunali che hanno reso possibile l’organizzazione, – conclude l’assessore Matteini – dopo il successo dei più recenti eventi cittadini, continueremo a lavorare per rendere Campi Bisenzio sempre più attrattiva, sostenibile e capace di accogliere iniziative che parlano al futuro”.