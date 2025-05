“Visit Lastra”, il Comune apre due pagine social di promozione turistica e lancia un contest per trovare il logo del progetto

LASTRA A SIGNA – Il Comune di Lastra a Signa punta a migliorare il settore inerente la promozione turistica e il marketing territoriale lanciando due nuove piattaforme social “Visit Lastra” su Facebook e su Instagram. L’obiettivo è quello di utilizzare queste due pagine per promuovere eventi, iniziative, progetti e valorizzare le bellezze, i monumenti, le testimonianze storiche ma anche gli angoli più nascosti del nostro comune.

Le due pagine sono in fase di costruzione e realizzazione per quanto riguarda immagini e contenuti ma nel frattempo l’amministrazione comunale ha deciso di lanciare un contest per la creazione del logo e dell’immagine di “Visit Lastra” che sarà utilizzato per il profilo account delle due piattaforme, dovrà quindi essere essenziale ed adatto alla tipologia di destinazione (misure e visibilità nei riquadri profilo di Facebook e Instagram). Inoltre dovrà avere le seguenti caratteristiche: essere originale e inedito, richiamare in maniera creativa e coerente le peculiarità di Lastra a Signa, essere adatto all’utilizzo su piattaforme digitali (Facebook ed Instagram in particolare), essere inviato in formato Png o Jpeg ad alta risoluzione.

Per partecipare è necessario inviare il proprio progetto entro il 26 maggio, all’indirizzo e-mail ufficioturistico@comune.lastra-a-signa.fi.it. Nel messaggio occorre indicare nome, cognome, recapito telefonico e una breve descrizione del logo (massimo 500 caratteri), unito alla liberatoria per la privacy e l’utilizzo del logo. “In un mondo in continua evoluzione, anche i canali di comunicazione devono necessariamente adattarsi alle mutazioni – ha evidenziato l’assessore al marketing territoriale Mirio Bogani – questo il principale motivo della nascita delle due nuove piattaforme, che andranno così a ricoprire il ruolo di vetrina virtuale del paese. Ritengo importante coinvolgere i cittadini dando loro la possibilità di creare il logo che contraddistinguerà l’immagine dei nuovi profili social”. Il logo scelto sarà adottato come immagine ufficiale del profilo della pagina Facebook e Instragram “Visit Lastra”, il vincitore sarà menzionato pubblicamente sui canali social e premiato dall’amministrazione comunale con un attestato di riconoscimento. Il regolamento completo del contest sul sito web del comune nella sezione “Altri bandi e avvisi pubblici”.