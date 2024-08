Visitazione, preparativi in corso per ospitare il trasferimento del capolavoro del Pontormo

POGGIO A CAIANO – Sono in corso le operazioni preparatorie che consentiranno il trasporto delle opere dalla chiesa di San Michele Arcangelo di Carmignano a Poggio a Caiano nei giorni 10 e 11 settembre. Il trasferimento delle opere è il primo passo per la loro esposizione nelle due sedi individuate a Poggio a Caiano in […]

POGGIO A CAIANO – Sono in corso le operazioni preparatorie che consentiranno il trasporto delle opere dalla chiesa di San Michele Arcangelo di Carmignano a Poggio a Caiano nei giorni 10 e 11 settembre. Il trasferimento delle opere è il primo passo per la loro esposizione nelle due sedi individuate a Poggio a Caiano in accordo con la Diocesi di Pistoia e la Soprintendenza: la Sala del Fregio della Villa Medicea per la Visitazione del Pontormo e la Sala della Giostra del Comune di Poggio a Caiano per le altre pale d’altare. L’arrivo in Villa della Visitazione consentirà ai tecnici della direzione regionale Musei nazionali Toscana e del nuovo istituto autonomo delle ville e residenze monumentali fiorentine di prendere finalmente visione diretta dell’opera e di procedere, conseguentemente, alle operazioni di dimensionamento della teca protettiva. Sinora, infatti, la tavola non era accessibile in quanto ricoverata per motivi di sicurezza e conservazione nella sua cassa depositata presso la chiesa di Carmignano. Completata la messa a punto e la realizzazione della teca, che fornirà protezione fisica e microclimatica all’opera, la Visitazione sarà esposta come previsto nella Sala del Fregio in compagnia della celebre opera in terracotta invetriata attribuita a Bertoldo e a poca distanza dal salone di Leone X, dove si trova un altro capolavoro del Pontormo, ’affresco del Vertumno e Pomona del 1520-21.

La sala della Giostra, nella sede comunale di Poggio a Caiano, accoglierà le pale d’altare “Madonna del Carmine e santi” (G. P. Naldini), “Santi” (G. P. Naldini), “Annunciazione” (ambito fiorentino), “Natività di Gesù” (ambito fiorentino), “Madonna del rosario” (C. Lotti), “Estasi di San Francesco” (Cigoli). In vista dell’inaugurazione ufficiale dei due allestimenti, prevista per la fine di settembre, il pubblico potrà accedere alla Sala della Giostra in Comune già nelle sere dell’Assedio alla Villa (13, 14, 15 settembre). La Villa, come sempre aperta al pubblico, si preparerà a offrire il nuovo allestimento della Sala del Fregio per restituire alla collettività anche il capolavoro del Pontormo in un contesto di grande fascino.