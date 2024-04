Volontariato di Protezione civile, la proposta della candidata sindaco Ilaria Bugetti

PRATO – “Il 2 novembre e nei giorni successivi, ma anche durante il periodo Covid, abbiamo avuto conferma del ruolo fondamentale svolto dal volontariato nelle emergenze del nostro territorio. Una ricchezza al centro del convegno sul Terzo settore organizzato da Cesvot delegazione Prato che si è tenuto ieri, sabato 13 aprile, al cinema del Centro Pecci. Un momento di riflessione anche per gli amministratori pubblici per capire come sostenere la nostra rete di protezione civile in momento complesso di riorganizzazione e di ricerca di nuove forze”: a dirlo è Ilaria Bugetti, candidata sindaco per il centro-sinstra, che aggiunge: “Per affrontare al meglio le emergenze del territorio è necessario preparare la città in “tempo di pace”. Oltre alla bella manifestazione “Io non rischio” che si svolge ogni anno sul territorio, credo che sarebbe molto utile organizzare degli incontri periodici nel corso dell’anno e in più parti della città per informare i cittadini sui comportamenti corretti da tenere in caso di calamità naturale. Questo permetterebbe anche di rafforzare il ruolo della Protezione civile nel coordinamento dell’organizzazione delle forze in campo in modo da ottimizzarle al massimo. Inoltre potrebbe essere un modo anche per avvicinare e reclutare nuovi giovani. Nei giorni dell’alluvione abbiamo visto quanta forza ha questa città quando decide di fare squadra. Ogni persona ha cercato di dare una mano senza calcoli e nonostante la stanchezza. Si tratta di valorizzare al meglio ciò che già c’è. Credo che la promozione periodica di incontri aperti alla cittadinanza potrebbe permettere di raggiungere una formazione più puntuale e una consapevolezza maggiore su come muoversi in caso di emergenza e allo stesso tempo potrebbe essere un’occasione per cercare nuove forze”.