Vuoi sponsorizzare gli eventi promossi dal Comune nel 2025? Pubblicato l’avviso pubblico

LASTRA A SIGNA – E’ pubblicato sul sito Internet del Comune di Lastra a Signa, nella sezione “Altri bandi e Avvisi pubblici”, l’avviso per l’acquisizione di sponsorizzazioni per la realizzazione delle iniziative organizzate dal Comune di Lastra a Signa nell’anno 2025. L’obiettivo è la ricerca di sponsorizzazioni con soggetti privati e pubblici per iniziative di […]

LASTRA A SIGNA – E’ pubblicato sul sito Internet del Comune di Lastra a Signa, nella sezione “Altri bandi e Avvisi pubblici”, l’avviso per l’acquisizione di sponsorizzazioni per la realizzazione delle iniziative organizzate dal Comune di Lastra a Signa nell’anno 2025. L’obiettivo è la ricerca di sponsorizzazioni con soggetti privati e pubblici per iniziative di carattere culturale, sportivo, ricreativo ed educativo, che saranno realizzate nel corso dell’anno 2025, con la finalità di produrre un’economia di spesa e migliorare i servizi prestati ai cittadini.

L’avviso è rivolto a soggetti, pubblici o privati (persone fisiche o giuridiche), in possesso dei requisiti di ordine generale “per contrarre – spiegano dal Comune – con la pubblica amministrazione, che intendano promuovere la propria immagine attraverso la collaborazione con il Comune di Lastra a Signa. Le proposte di sponsorizzazione dovranno essere trasmesse secondo le seguenti modalità entro il 31 dicembre 2025 a mano, in busta chiusa, all’Ufficio Protocollo del Comune di Lastra a Signa; con raccomandata a/r all’indirizzo Ufficio Protocollo – Piazza del Comune, Lastra a Signa; mediante posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo comune.lastra-a-signa@pec.it. Per informazioni scrivere a ufficioturistico@comune.lastra-a-signa.fi.it.