Ztl: richiesta al Ministero la limitazione ai mezzi pesanti

CALENZANO – La giunta comunale farà una nuova richiesta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’autorizzazione a istituire la Zona a traffico limitato per i mezzi pesanti. Il progetto era stato presentato nel 2023 dopo l’approvazione del Piano particolareggiato della mobilità sostenibile e del Piano urbano del traffico. Con la delibera approvata adesso […]

CALENZANO – La giunta comunale farà una nuova richiesta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’autorizzazione a istituire la Zona a traffico limitato per i mezzi pesanti. Il progetto era stato presentato nel 2023 dopo l’approvazione del Piano particolareggiato della mobilità sostenibile e del Piano urbano del traffico. Con la delibera approvata adesso si prende atto della perimetrazione aggiornata del centro abitato, definita con un atto a febbraio scorso. Il Ministero infatti non aveva autorizzato la Ztl merci chiedendo specifiche sulla localizzazione dei varchi, cioè che rientrassero nell’area del centro abitato.

Dunque la giunta comunale conferma la volontà di proseguire nell’iter avviato: il progetto per cui si chiede l’autorizzazione prevede 17 varchi con telecamere che possano verificare se i veicoli in ingresso siano autorizzati. Dalle analisi effettuate negli scorsi anni nell’ambito del quadro conoscitivo per la redazione del Pums e del Put, è emerso che l’incidenza della componente dei mezzi pesanti sui flussi di traffico che interessano la viabilità comunale sia, in alcuni casi, nettamente superiore alla media. “Questo fenomeno – commenta l’assessore alla Polizia locale Marco Venturini – comporta numerose criticità soprattutto in termini di costi che si riversano sulla collettività cittadina in termini di congestione del traffico, emissioni inquinanti e degrado delle pavimentazioni stradali. Uno strumento per fronteggiare questa incidenza può essere l’istituzione di una Ztl Merci che include tutta la viabilità interna all’anello di circolazione principale del capoluogo, ad esclusione di via di Pratignone per il collegamento al casello autostradale”.

In questa area sarà previsto il divieto di transito a mezzi pesanti che non effettuano operazioni di carico/scarico presso aziende collocate all’interno dell’area e inoltre il divieto di sosta notturna per mezzi pesanti che, entro le ore 12 del giorno successivo, non effettuano operazioni di carico/scarico presso aziende collocate all’interno dell’area. I 17 varchi di controllo previsti sono: via Petrarca/via Ungaretti; via Giusti rotonda via Petrarca; via Luzi rotonda via Giusti; via Baldanzese rotonda via Dante; via Aretino/via della Chiesa rotonda via Dante; via Vittorio Emanuele rotonda via Dante; via Baldanzese incrocio via dei Gelsi; via di Le Prata intersezione via di Pratignone; via di Prato (rotonda autostrada); via Ciolli (rotonda autostrada); via Vittorio Emanuele (rotonda autostrada); via San Quirico rotonda via del Lavoro; via di Prato rotonda Sp8; via Marconi; via di Pagnelle; via Garibaldi rotonda via del Mugello; via delle Bartoline. Una volta ottenuta l’autorizzazione ministeriale, l’attivazione della Ztl dovrà essere preceduta dalla realizzazione, in prossimità dei varchi elettronici, di soluzioni che consentano ai soggetti non autorizzati di poter utilizzare strade alternative all’ingresso alla Zona, evitando di incorrere in sanzioni.