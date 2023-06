150 anni dalla nascita di Enrico Caruso: il programma degli appuntamenti in ricordo del grande tenore napoletano

LASTRA A SIGNA – Il Comune di Lastra a Signa celebra il 150° anniversario dalla nascita di Enrico Caruso (25 febbraio 1873 – 2 agosto 1921) e lo fa con un programma di iniziative che si terranno a Villa Caruso Bellosguardo principalmente nel periodo estivo. Il programma è stato inaugurato con un evento lo scorso 25 febbraio che ha visto l’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino esibirsi in concerto proprio il giorno dell’anniversario dalla nascita del grande tenore napoletano. Gli appuntamenti entreranno nel vivo il 4 luglio quando, dalle 9 alle 13, a Villa Caruso si terrà l’iniziativa “La villa incantata: laboratori di teatro, musica popolare e melodramma al Museo Enrico Caruso” dedicati ai bambini dagli 8 ai 12 anni a cura del Teatro delle Arti – Teatro Popolare d’Arte.

Il 14 luglio dalle 20 alle 24 “Nessun dorma! A cena con Caruso”: cena nella terrazza della Villa con I piatti della tradizione carusiana. Il 2 agosto alle 21, in occasione dell’anniversario dalla morte, si terrà il concerto “His Songs” del tenore Mark Milhofer che presenterà il suo nuovo cd, registrato nel Museo Enrico Caruso e dedicato al grande tenore napoletano. Nel mese di settembre l’associazione Pro Lastra Enrico Caruso organizza come di consueto il Premio Caruso: il riconoscimento a prestigiosi nomi del teatro lirico. Sempre nel mese di settembre MITA Sounds for Caruso, iniziativa organizzata in collaborazione Mita Academy -Istituto tecnico superiore della moda Made in Italy. Infine nel mese di ottobre si terrà il concerto per tenore e soprano Caruso e Puccini a cura dell’Accademia musicale Enrico Caruso con un programma di arie e duetti da La Boheme, Tosca, Gianni Schicchi, La Fanciulla del West, Madame Butterfly, Turandot di Puccini.

“Dopo il ricco programma del 2021 in cui abbiamo ricordato i 100 anni dalla morte di Caruso quest’anno celebriamo nuovamente il grande tenore napoletano – ha spiegato il sindaco Angela Bagni – con un programma di iniziative in sua memoria. Lastra a Signa dimostra ancora una volta il suo profondo legame con questo straordinario artista che ha fatto della nostra città e di Villa Bellosguardo la sua casa. Ricordiamo infine che a suggello di questo programma il 20 luglio, alla presenza del ministro della cultura Sangiuliano, parteciperemo all’inaugurazione del Museo Caruso presso il Palazzo Reale di Napoli: un progetto che coinvolge direttamente e che vede protagonista anche il nostro museo di Lastra a Signa”. Per informazioni su tutti gli eventi in programma contattare il numero dell’Associazione Villa Caruso 0558721783.