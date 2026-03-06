A Campi Bisenzio nasce il “rifugio” per i lavoratori precari della Piana. Giorni e orari di apertura, ecco quando

CAMPI BISENZIO – Nella Piana fiorentina nasce un “rifugio” per i lavoratori precari: uno spazio dedicato a chi lavora e ha bisogno di un’assistenza sindacale, a chi è disoccupato e cerca di orientarsi nel mondo del lavoro, ai rider che hanno necessità di riparo e ristoro fra una consegna e l’altra. Il “Presidio di legalità […]

CAMPI BISENZIO – Nella Piana fiorentina nasce un “rifugio” per i lavoratori precari: uno spazio dedicato a chi lavora e ha bisogno di un’assistenza sindacale, a chi è disoccupato e cerca di orientarsi nel mondo del lavoro, ai rider che hanno necessità di riparo e ristoro fra una consegna e l’altra. Il “Presidio di legalità e tutela del lavoro”, questo il nome scelto, è infatti il frutto dell’accordo firmato da Comune di Campi Bisenzio, Cgil, cooperativa Il Girasole e Società della Salute zona fiorentina Nord Ovest. Nascerà in via Gattinella 20 a Campi, in un immobile attualmente gestito da Il Girasole per l’accoglienza di persone vulnerabili e a rischio di marginalità sociale. Nel nuovo spazio, che sarà aperto in questa fase iniziale il lunedì e mercoledì dalle 10 alle 12 e il martedì e giovedì dalle 15 alle 17, tutti i lavoratori, anche i disoccupati, potranno trovare informazioni su diritti e doveri, contratti, tutele e procedure. I rider potranno ricaricare i loro veicoli o i device, utilizzare il bagno, fare una sosta e riposarsi al coperto.

Verranno fatte attività di formazione e orientamento, fornite informazioni ai lavoratori stranieri su permessi di soggiorno, residenza e accesso al sistema sanitario. Chi avrà bisogno di assistenza sindacale potrà trovarla al “rifugio” o sarà indirizzato alle Camere del lavoro territoriali della Cgil. “Con la nascita di questo presidio compiamo un passo concreto a sostegno di chi, troppo spesso, vive condizioni di precarietà e fragilità nel mondo del lavoro, – afferma il sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri – in un territorio come il nostro, caratterizzato da un tessuto produttivo ampio e articolato, è fondamentale garantire diritti, informazione e tutela. Ringrazio la Cgil, la cooperativa Il Girasole e la Società della Salute zona fiorentina Nord Ovest per aver condiviso con il Comune questa visione. È solo attraverso la collaborazione tra istituzioni e realtà del territorio che possiamo dare risposte efficaci e costruire una comunità solidale”.

“Questo progetto è il risultato di un lavoro di rete fra istituzioni, sindacato e terzo settore, – aggiunge Lorenzo Ballerini, assessore alle politiche sociali – non solo una casa per i rider, ma un luogo di accoglienza, aperto, riconoscibile, dove fermarsi, chiedere informazioni, trovare orientamento e, se necessario, essere accompagnati verso i servizi adeguati. Un presidio di prossimità che rafforza la rete territoriale e rende più accessibili diritti e opportunità”. “Il territorio della Piana fiorentina, compreso quello campigiano, ospita un capillare e articolato insediamento produttivo che va dalla manifattura al magazzinaggio, dai trasporti al tessile e alla grande distribuzione. Questo spazio – dice Francesca Bottai, presidente della cooperativa Il Girasole – vuole essere un punto di riferimento per tutti i lavoratori, stranieri ma anche italiani”.

“Questo presidio nasce dalla volontà di dare concretezza alla scelta che la Cgil ha fatto di garantire un sempre più capillare presidio territoriale, per stare là dove sono le lavoratrici e i lavoratori e dove sono maggiori i rischi di sfruttamento, offrendo servizi e tutele”, commentano Elena Aiazzi, segreteria Cgil Firenze, responsabile Cgil Piana, e Ilaria Lani, segretaria Cgil Firenze. “L’attivazione di questo nuovo servizio – dice la presidente della Società della Salute Nord Ovest, Camilla Sanquerin – rappresenta un valore aggiunto importante, per la capacità della rete e dei servizi sociali del territorio, di intercettare i bisogni dei cittadini più fragili e dare loro una risposta a tutto tondo. Il problema lavorativo può creare o derivare da difficoltà abitative, familiari, sanitarie, legali, a cui è importante che si risponda con una presa in carico condivisa. In un clima generale in cui si vuole dividere e alimentare la diffidenza verso chi ha bisogno, noi crediamo invece che una comunità che non lascia indietro nessuno sia più ricca, più coesa e più sicura”.