A Campi Bisenzio un flashmob in memoria di tutte le donne vittime di violenza

CAMPI BISENZIO – Un flashmob non organizzato contro la violenza sulle donne: è quello che si è svolto ieri a Campi Bisenzio nei giardini alle spalle del palazzo comunale. Un centinaio i cittadini presenti, insieme Federica Petti, vice-sindaco con delega alle politiche di genere (nella foto), che ha tenuto a sottolineare alcuni concetti: “Anche se il nostro Comune sta passando un momento difficile, credo sia importante non abbassare mai l’attenzione su temi importanti come questo. Così come credo sia necessario parlare di violenza di genere e di violenza maschile perché il patriarcato è un sistema dove tutti noi continuiamo a vivere e non è possibile che in un paese civile ci siano 103 donne uccise a oggi, una ogni tre. Le donne si sentono sempre più sole e hanno bisogno di essere ascoltate e credute e come amministrazione comunale ci poniamo l’obbiettivo di rendere Campi Bisenzio una città sicura e solidale per tutte le donne”.