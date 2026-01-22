A fuoco masserizie e baracche sotto il Viadotto dell’Indiano

FIRENZE – I Vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale e di Firenze Ovest, sono intervenuti intorno alle 14.30 in via dell’Isolotto sotto il Viadotto dell’Indiano, per un incendio di masserizie e di baracche di persone senza fissa dimora. Sul posto una squadra e un’autobotte, che hanno le fiamme che avevano provocato una […]

FIRENZE – I Vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale e di Firenze Ovest, sono intervenuti intorno alle 14.30 in via dell’Isolotto sotto il Viadotto dell’Indiano, per un incendio di masserizie e di baracche di persone senza fissa dimora. Sul posto una squadra e un’autobotte, che hanno le fiamme che avevano provocato una colonna di fumo. Non ci sono persone coinvolte.

(Immagine di archivio)