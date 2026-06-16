A Montemurlo nasce una radio digitale del territorio

MONTEMURLO – Una serata tra amici, un’idea nata quasi per gioco e la voglia di fare qualcosa di grande per la propria comunità. Nasce così “Radio Montemurlo”, la nuova radio digitale del territorio, uno spazio virtuale ma vicinissimo alla realtà locale, ideato e guidato da tre giovanissimi montemurlesi: Emanuele Franchi (19 anni, manager del gruppo), Vittorio Miniati (26 anni) e Alessandro Vicario (18 anni). La radio si propone come un punto di riferimento fresco e dinamico per raccontare e commentare cosa accade a Prato e a Montemurlo e per segnalare gli appuntamenti da non perdere sul territorio. Un’occasione digitale per creare poi tra i ragazzi occasioni d’incontro e socializzazione “reali”.

“Siamo la radio più folle che ci sia”, promettono i tre fondatori, pronti a conquistare il pubblico del web con il loro entusiasmo e la loro autenticità. Ma c’è di più: il canale vuole essere soprattutto un megafono per i giovani, affrontando con coraggio e senza filtri le problematiche e i disagi della loro generazione, a partire dal delicato tema del bullismo. “Qualche settimana fa abbiamo fatto una diretta su Twitch durante la quale abbiamo affrontato il tema del bullismo, partendo dalla condivisione delle nostre esperienze personali. Ci siamo subito accorti quanto il tema tocchi le vite dei nostri coetanei ed infatti abbiamo raccolto tanti commenti durante la live – raccontano i ragazzi di Radio Montemurlo – Abbiamo capito come per i nostri coetanei non sia sempre semplice aprirsi con i genitori, anche per la paura di gravare con i propri problemi situazioni familiari già delicate. Quindi ci fa piacere che Radio Montemurlo possa essere uno spazio libero e non giudicante di condivisione”.

Tra le prossime live in programma ce ne sarà una dedicata agli anni Ottanta per capire come vivevano i giovani di allora, quale musica ascoltavano, quali film vedevano ma soprattutto quali erano i loro problemi, le loro preoccupazioni, le loro aspettative. Un’occasione per interagire e scambiare emozioni tra le varie generazioni. L’appuntamento in diretta è dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 17, sulla piattaforma Twitch, pronti a interagire con gli ascoltatori e a dare voce a chiunque voglia condividere storie, idee o semplicemente passare due ore in compagnia della community. Questa mattina Vittorio e Alessandro sono passati dal municipio e hanno condiviso con il sindaco Simone Calamai questo bel progetto: “Sono felice che anche Montemurlo abbia uno spazio virtuale dove i ragazzi trovino un luogo di condivisione e conoscenza della realtà locale. Un bel progetto che spero possa crescere e trovare sempre più follower, non solo tra i ragazzi, ma anche tra gli adulti”. I ragazzi hanno anche un canale su YouTube (radio_montemurlo) dedicato ad eventi e alla condivisione di interviste dai protagonisti del territorio. Radio Montemurlo sarà, infatti, alla serata per eccellenza dell’estate montemurlese, A spasso con l’Oste, ed i ragazzi faranno interviste ai protagonisti dell’evento. Riconoscerli sarà facile perché avranno dei gilet colorati con tanto di QrCode attraverso il quale collegarsi alla web radio e agli altri canali social (Instagram e Facebook).